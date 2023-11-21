山富10月自結獲利年增逾13倍 惟又見更正重訊

旅行社業者山富 (2743-TW) 因近期股價異常，主管機關要求公告自結數，今 (12) 日公布 10 月自結稅後純益 7580 萬元，年增幅達 1342.62%，每股純益 (EPS)1.68 元，單月獲利為第三季旺季的 8 成水準。

不過，值得留意的是，山富又在同日更正自結數，差異約 1700 萬元，EPS 差異約 0.38 元，惟公告更正時間僅在一小時內。

山富表示，由於 10 月合併營收 7.48 億元，年增幅高達 896.23%，推升稅後純益 7580 萬元，年增 1342.32%，EPS 1.68 元。

累計 9-10 月，山富合併營收 12.47 億元，年增 1004.25%，稅後純益 1.46 億元，年增 1504.81%，EPS 3.24 元。

儘管進入相對淡季，不過，進入日本賞楓期，緊接著年底前耶誕和跨年假期報到，出國旅遊需求仍持續暢旺，山富認為，今年沒有不樂觀的理由，隨著下半年有 3 艘歌詩達遊輪包船陸續挹注，全年獲利拚創高。

值得留意的是，山富日前因連續二次更正 9 月營收，且金額變動幅度重大，違反資訊申報規定，遭主管機關櫃買中心處以新台幣 60 萬元違約金，並要求其內部控制制度應予改善。