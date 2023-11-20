藍白合陷僵局 觀光股大失所望 逾10檔重挫半根停板

總統大選藍白合再陷僵局，被視為藍白合概念股的觀光族群今 (20) 日快速反應，多檔日前的強勢股連袂大跌，燦星旅 (2719-TW) 開盤亮跌停燈號，還有超過 10 檔跌幅在 5% 左右。

國民黨主席朱立倫表示，希望下周三做最後確認，法人解讀，藍白合或還有整合空間，不過，台股今日因兩岸開放觀光的期待恐落空直接反映，造成不少觀光股漲多拉回，短線面臨較大的震盪壓力。

早盤寶得利 (5301-TW)、亞都 (5703-TW) 跌逾 9%，燦星旅 (2719-TW) 一度跌停，新天地 (8940-TW)、力麗店 (5364-TW)、雲品 (2748-TW)、雄獅 (2731-TW)、晶華 (2707-TW)、五福 (2745-TW)、老爺知 (5704-TW)、六福 (2705-TW) 和山富 (2743-TW) 等均跌半根停板上下。

由於 2024 總統和立委選舉今日起至周五受理登記，法人認為，消息面的不確定性高，不排除造成觀光族群來回較大幅度的震盪。

另一方面，值得留意輝達 (NVDA-US) 明日將公布財報，若釋出的訊息優於市場預期，資金有望再度積極流向 AI 相關供應鏈，進而排擠到觀光股的資金面。