疫後出國潮 Q3旅行收支逆差26.74億美元創單季新高

中央銀行今 (20) 日公布我國第三季國際收支帳統計，儘管經常帳順差較上季的 222.4 億美元回升至 272.2 億美元，因金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)256.2 億美元，國際收支順差僅 10.1 億美元，為 4 個季度以來增額相對低點；較特別是，旅遊收支逆差 26.74 億美元，創單季新高紀錄，反映國人疫後的出國熱潮湧現。

央行統計，第三季旅行收入 24.57 億美元，旅行支出 51.31 億美元，均為新冠疫情發生以來相對高點，造成旅遊收支逆差 26.74 億美元創單季新高，央行表示，「看到國人出國已逐漸回到疫前水準」，造成旅行逆差打破 2019 年第三季的紀錄。

進口減額大 商品貿易順差創新高

從經常帳來看，第三季經常帳順差年增 51.7 億美元，主要是因進口減額大於出口減額，反映國際原物料價格下跌、廠商備料保守而減少等，造成商品貿易順差 301.1 億美元，年增 123 億美元，並創單季新高。

經常帳中的服務收支，較去年同期順差 32.9 億美元轉為逆差 44 億美元，除了有旅行收支轉為逆差的因素，也反映海空運貨運收入減少，疫情期間的供應鏈瓶頸大幅緩和。

金融帳方面，第三季直接投資淨資產增加 59.1 億美元，創單季新高，央行說明，此為國內供應鏈分散生產，進行區域投資擴廠所致；其中，居民對外直接投資淨增加 60.9 億美元，外資來台直接投資淨增加 1.8 億美元。

而證券投資淨資產增加 351.9 億美元；其中，由於民間部門增持國外債券，居民對外證券投資淨增加 156.2 億美元，反觀外資減持台股，使非居民證券投資淨減少 195.7 億美元。

累計前三季，我國經常帳順差 687.5 億美元，金融帳淨資產增加 576.8 億美元，央行準備資產增加 109.5 億美元。