立凱-KY與澳商AVENIRA簽約 授權第三家客戶

鋰智財供應商立凱 - KY(5227-TW) 今 (26) 日公告，與澳洲磷礦商 AVENIRA LTD 簽署生產授權許可和服務合約，由立凱授權 AEV 在澳洲建設及運營第一家磷酸鐵鋰 (LFP) 鋰電池正極材料廠，並獲得澳洲政府第一波建廠補助。

立凱 - KY 表示，公司除了為歐、美、日、韓及印太地區的 LFP 鋰電池客戶客製專屬材料，也同時以授權技轉的商業模式，為全球各地授權夥伴提供標準的大量生產服務。

立凱 - KY 指出，此次公司攜手澳洲 AEV 合作 LFP 項目，主要看好三大優勢，一是該廠興建初期 3 萬噸，目標產能達 10 萬噸，澳洲擁有全球 50% 的鋰礦儲量，AEV 將可憑藉澳洲豐富的鋰礦與磷礦資源，做為美國的自由貿易夥伴 (FTA)，滿足北美市場對 LFP 的高度需求。

二是 AEV 就近滿足日本、韓國客戶在亞太地區對 LFP 的需求，減少亞太客戶過度依賴中國的風險，三則是澳洲具有與東南亞的地利之便，AEV 未來所生產的 LFP 也能支持東南亞、印度市場。

澳洲北領地政府進一步指出，將於 Middle Arm 永續發展區 (Middle Arm Sustainable Development Precinct) 打造澳洲首個商業規模的 LFP 工廠，設計年產 3 萬噸 LFP，用於電動車和儲能電池。

澳洲北領地政府預期，廠區施工階段將創造超過 500 個就業機會，並在工廠營運後提供 100 個職位，隨後並擴大至 300 個職缺，每年平均為地方經濟創造高達澳幣 15 億元。

北領地政府過去一年中，持續監管審核、對接市場需求以及為地方企業受益最大化等方面提供支持，並推動該項目實施，值得注意的是，此廠在澳洲政府積極扶持下，可望列為政府首波高額補貼建廠的名單。

AVENIRA LTD 為一家在澳洲證券交易所上市的探勘公司，專注澳洲西部的黃金資產和北領地的磷酸鹽資產，並擁有技術權利，目標把澳洲北領地定位為澳洲下一個先進製造基地，此 LFP 工廠計畫所需的原材料將全數採購來自澳洲北領地巴克利地區 Wonarah(沃納拉) 磷酸鹽項目。