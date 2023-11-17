友達昆山第六代LTPS二期產線啟用 聚焦高階產品及車載應用

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (17) 日宣布，昆山第六代 LTPS（低溫多晶矽）液晶面板二期投產啟用，昆山廠單月總產能突破 4 萬片玻璃基板，未來將加速投入高階筆電、低碳節能及車用面板等利基型加值化產品，再添營運成長動能。

友達執行長暨總經理柯富仁表示，昆山具有絕佳的發展優勢，友達藉由在此打造六代 LTPS 產線，擴大高階產能佈局，並充分發揮昆山在光電、新能源汽車等方面的產業鏈優勢，拓展各種場域應用，並聚勢再起點亮顯示產業。

目前友達在中國大陸共有三處製造廠房，昆山廠為公司在中國大陸首座前段面板廠，一期廠區於 2016 年落成啟用，也是中國大陸首座 LTPS 六代廠，並於 2017 年滿載；因應全球高階產品發展快速、客戶及市場需求持續擴大，因此啟動昆山廠產能擴充計畫，藉此強化產品競爭力、擴大市占率。

友達表示，目前公司 LTPS 筆電面板在全球市占率位居第一，穩居市場領先地位。此外，昆山廠生產之 LTPS 電競筆電面板已達超高刷新率 520 Hz、超高解析度 540PPI，持續為高階電競應用產品注入創新突破量能。

另一方面，因應全球電動車蓬勃發展，友達昆山不僅已具備車用面板之大尺寸貼合、異型切割、內嵌式觸控等穩固技術，且 LTPS 面板低耗能特性更可滿足電動車綠色節能訴求，在車載應用上擁有極高的發展潛力。

友達表示，LTPS 面板具備省電、低耗能特性，將可助力達成綠色產品的節能減碳標準，接軌聯合國永續發展 SDG12 責任消費及生產目標，滿足國際客戶對綠色產品之標準與需求。

除了透過昆山廠擴產計劃，拓展高階及車用產品生產布局，友達也持續深耕台灣的布局與投資，擴建優質產能，導入高階智慧化產線，投入高附加價值產品及先進技術研發，連續三年每年在台投資超過 300 億元，持續累積創新能量。