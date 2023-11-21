46萬股民樂翻了 00929連續5個月上演秒填息

今年 6 月掛牌的高股息 ETF 復華台灣科技優息 (00929-TW)，今 (21) 日進行除息交易，一開盤隨即完成填息，為連續第五次每單位配息 0.11 元，若以今天市價 18.01 元計算，00929 上市以來股價漲幅已達 2 成，讓 46 萬的股民樂翻了。

台股近一季明顯回檔，存股族持續錢進 ETF 市場，帶動定期定額交易戶數連三個月攀升，累計熱門 ETF 前 20 名總戶數衝破百萬再創新高，其中近一季以月配息型的 00929 最受投資人青睞，集保統計截至 17 日，受益人數已達 46 萬 1273 人。

台股 8、9、10 月線連三黑，一度衝擊市場投資信心，不過，根據證交所公布最新定期定額交易戶數統計排行月報 (截至 2023 月 10 月底止)，ETF 排行前 20 名總交易戶數從 8 月的 93 萬 9612 人增至 9 月的 97 萬 5176 人，10 月更突破百萬大關，來到 100 萬 3332 人，增加速度明顯高於單一個股。

進一步分析近三個月增加戶數發現，前五名皆是高股息類型，其中規模突破千億元大關的 00929 增加 1.7 萬戶、增幅 163% 居冠，其次群益台灣精選高息 (00919-TW) 也增加 1.4 萬戶。

ETF 定期定額交易戶數位居冠亞軍的國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW)，雖然近一季股價受 AI 概念股波動較大衝擊，不過，近三個月戶數仍各增加近萬戶，凸顯行情回檔，不減投資人對台股配息型 ETF 的熱愛，並抓緊波段低點定期定額進場。

根據 Cmoney 統計 (截至 2023/11/14)，00929、00919、00878、0056 等熱門台股 ETF 自 8 月以來股價報酬分別為 11.1%、4.5%、0.49%、-4.51%，同期間加權及電子類報酬指數則為 -0.7%、0.94%；00929 成分股皆為電子股，不透過選股機制展現跟漲抗跌，吸引投資人及資金持續流入。

投信業者表示，定期定額適合台股等波動度較大、中長期處於成長趨勢的投資市場，且具有分批進場、平均成本、分散風險等特色，可做為資金較有限的小資族，或者金較充裕但想要簡單投資、避開市場大幅波動的投資人參與 ETF 的投資方法。