經一年庫存去化 手機相機模組明年生產量有望成長至41.71億顆

根據研調機構 TrendForce 出具的最新研究數據顯示，受到智慧型手機產量下滑，預估今 (2023) 年智慧型手機相機模組出貨量年減幅擴大至 8.9%、約 40.65 億顆。而經過一年的庫存去化後，智慧型手機生產量有望恢復下，明 (2024) 年智慧型手機相機模組市場有望恢復成長，出貨量約 41.71 億顆、年增 3%。

TrendForce 觀察，智慧型手機受到中國疫後經濟復甦不如預期，以及全球高通膨影響，部分品牌廠為因應疲軟的終端需求，採取較保守的生產策略，今年全年生產總量較 2022 年下滑。

此外，品牌廠針對中低階智慧型手機，是以主鏡頭朝 50MP 升級與後鏡頭數往 3 顆收斂的配置模式，如三星將入門款機種的主鏡頭畫素提升至 50MP；中階機種的後鏡頭數量則由 4 顆降至 3 顆，另外 OPPO、Vivo、Honor 及 Transsion 的鏡頭搭載方式均以此模式調整。

TrendForce 認為，品牌廠調整手機相機模組數量取決於消費市場的主流喜好。以蘋果為例，由於 2023 年蘋果 iPhone 15 Pro Max 針對消費者最在意的相機模組有較明顯的硬體升級，首次搭載獨家的四稜鏡式 (Tetraprism) 望遠長焦鏡頭模組，實現 5 倍光學變焦，明顯拉高消費者購買意願，預期將帶動其他品牌廠陸續跟進升級手機相機模組。

TrendForce 進一步指出，智慧型手機發展趨勢追求輕薄，不過受限於機身內部空間有限，品牌廠無法直接在手機上搭載物理光學性能較佳的厚重鏡組與較大的感光元件，使畫面較容易出現雜訊偽影、模糊和過度曝光，影響成像品質。

因此，為提升消費者最在意的相機性能，透過軟體輔助硬體成為重要的解決方案，而透過 AI 影像增強演算法即可進一步優化成像結果，AI 技術的導入或許將成為智慧型手機相機性能提升的新發展方向。

TrendForce 舉例，由 AI 所驅動的認知 ISP(cognitive ISP) 影像訊號處理技術，可以即時針對畫面進行語義分割 (Semantic segmentation)，透過識別幀內的各個物件 (臉部、頭髮、眼鏡或物體) 並對它們進行單獨優化，可以提高照片的質量，且這個過程將在使用者按下快門時同時發生，無需再耗時進行後製。