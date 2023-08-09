雲品二大酒店住房拉升 多元布局義大利不動產業務

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 最新 7 月合併營收為 1.86 億元，月增 23.29%，年增 11.51%，為 5 個月來高點，也創同期新高；雲品指出，旗下日月潭雲品溫泉酒店和君品酒店今 (2023) 年住房有望恢復至疫情前水準，同時，將持續採多角化營運模式，如進軍義大利不動產業務，添營運新動能。

累計前 7 月雲品合併營收達 12.92 億元，年增 23.21%。

雲品指出，受惠暑假國旅旺季、跨境旅遊市場回溫，旗下城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會事業和委託經營管理事業等三大營運項目，均因市場復甦維持營運動能。

另一方面，雲品提到，透過多角化營運模式，如進軍義大利不動產業務，也穩健推升業績走揚。

日月潭雲品與君品酒店台北住房率 7 月仍維持水準，其中，日月潭以新的行政酒廊登場，有效提高住房消費的客單價，君品則採取國旅和國際旅客並行的行銷管道，雲品估，今年旗下二大飯店住房表現有望回到疫前水準。

而雲品受惠於委託經營案持續拓展，宴會營收與委託經營營收恢復力道強勁，旗下宴會事業已開始營運貢獻獲利有 7 個據點，包括有新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、台中圓觀、台北茹曦酒店餐飲事業，以及翰品酒店新莊宴會事業。

雲品正籌備中則有雲品酒店杭州、烏來「蘇卡利 ‧ 漫活」、台南市宜樂安平與台南安平「亞果遊艇城」黃金會所，預計近 1-2 年陸續投入營運。