聲寶子公司土地標售有望挹注今年獲利 龜山廠最快2025年認列租金

家電廠聲寶 (1604-TW) 今 (25) 日召開法說，針對土地資產開發進度，財務協理簡淑慧表示，子公司東源物流的土地公開標售案，預計 10 月中下旬開標，若一切順利有望挹注集團獲利；龜山廠第一期 A 區物流廠區工程預計第四季動工後，2025 年開始有租金收入。

聲寶子公司東源物流旗下桃園龜山區頂湖五街土地案，預計今年 10 月 26 日進行公開標售，土地面積 3250 坪。公司認為，由於近期龜山區域才有廠房順利完成出售，成交金額約 12-14 億元，預期東源物流的土地公開標售案不至於流標。

聲寶龜山廠區開發方面，全區面積約 3.7 萬坪規劃成物流園區，其中第一期工程已有潛在客戶國際物流公司，目前主要是配合該客戶需求設計物流倉儲，期望第四季工程開工後，雙方也能完成簽約。

據了解，聲寶龜山廠第一期工程面積逾 3000 坪，租金將落在每坪千元左右，該工程預計第四季動工後，目標明年第四季完工，後續待取得使用執照、前期仍有免租期，最快 2025 年第二季有租金收入。

另外，土城開發案方面，其中公共設施將於第四季完工、年底前移交新北市政府；住宅區土地則規劃為 12 層樓飯店式樂齡住宅，預計 2026 年第四季取得使用執照、2027 年第二季完工。

至於本業家電，簡淑慧表示，今年為暖冬，同步祭出相關促銷方案，並鼓勵消費者避開旺季安裝冷氣，加上節能補助政策延續，預期冷氣銷售動能有望延續。法人估，聲寶今年全年營收力拚持平去年。