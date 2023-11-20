聯發科推5G RedCap解決方案 終端樣品明年下半年推出

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (20) 日宣布，M60 數據晶片及 T300 單晶片組產品將進一步支持 5G RedCap 技術，有助 5G NR 更快導入需要長時間且高效能電池的應用，例如穿戴式裝置、輕量級 AR 裝置、物聯網模組以及帶有終端 AI 功能的各類裝置，預期搭載 T300 系列產品明年上半年送樣、下半年推出商業樣品。

聯發科指出，T300 為全球首款採用 6 奈米製程且整合射頻單晶片 (RFSoC) 的 RedCap 解決方案，此開拓性創舉為 RedCap 市場開闢了更廣闊的發展空間，製造商可藉助 T300 系列拓展新興的 RedCap 市場，為企業、工業、消費、AR 和網卡等應用層面提出創新設計。

聯發科補充，RedCap 意指「輕量級 5G(5G Reduced Capability)」，將 5G 優勢帶進 5G-NR 消費性、企業用和工業用裝置與設備，RedCap 透過 5G 獨立組網 (SA) 架構，為低頻寬需求的裝置與設備提供穩定可靠的連網能力，在支持多項 5G 功能的同時，提供較傳統 5G 更具成本優勢且低複雜度的方案。

聯發科資深副總暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，RedCap 解決方案是公司推動 5G 普及使命中重要的一環，讓客戶得以採用最優異的零組件，將 5G 帶入各種應用、涵蓋不同價位的裝置中。

相較於市面上的 5G eMBB 和 4G LTE Cat 4、Cat 6 裝置，5G RedCap 能顯著提升能效，隨著技術更迭，5G RedCap 將會取代 4G LTE Cat 4 解決方案，提供更穩定可靠的連網體驗。

聯發科 T300 系列晶片組和聯發科技 M60 5G modem 支持 3GPP 5G R17 標準，擁有傑出能效、網路涵蓋範圍增強和低延遲特性。M60 5G modem 支持聯發科技 UltraSave 4.0 省電技術，可減少不必要的尋呼 (paging) 接收，為裝置提供更長電池續航時間。

聯發科技 M60 5G modem 相較於市面上 5G eMBB modem 解決方案，功耗節省可達 70%；相較於 4G LTE 解決方案，功耗節省可達 75%。

聯發科 RedCap 解決方案將持續加速消費性、企業用和工業用領域的 5G 裝置變革，促進一波能效提升、可靠性提升和成本控制的新變革，以滿足市場不斷變化的連網需求和使用者期望。