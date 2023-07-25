和康生三大業務銷售看旺 明、後年將啟動擴產計畫

和康生 (1783-TW) 即將迎接秋冬銷售旺季，看好玻尿酸關節內注射劑、醫美產品與癒立安膠原蛋白敷料等三大業務，下半年業績有望優於上半年，加上因應未來營運需求，規劃明、後年啟動擴產計畫。

總經理陳敬亭表示，玻尿酸關節內注射劑全球布局腳步加快，涵蓋東南亞、南亞、歐洲等國家，另外澳洲認證有望年底前到手，其業績成長最強勁。

法人預期，儘管玻尿酸關節內注射劑市場競爭較為激烈，不過單價高，今年業績有望年增 20% 以上。

醫美產品方面，和康生中國市場布局見效，陸續也參加多個醫美學會與展覽，加上基期低，今年業績有望倍數跳增；至於癒立安膠原蛋白敷料，已導入全台 90 多家醫院且切入醫學中心，今年業績也將有 20% 成長。

和康生到 2025 年產能規模將達 20 億元，陳敬亭指出，因應未來營運需求，規劃今、明年啟動擴產計畫，並評估任何形式的擴產，有助公司下一階段的營運成長。

和康生 2021 年加入大江集團，集團效益逐步顯現，除了增加客戶數外，和康生保健品也委託大江生產，並在部分國家申請註冊，其中亞洲市場今年會有所貢獻。

和康生 6 月營收 6240 萬元，月增 11.12%、年增 0.04%；上半年營收 3.14 億元，年增 13.13%。