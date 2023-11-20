〈大江集團法說〉中國復甦+歐美市場動能延續 大江明年營收成長逾10%

大江 (8436-TW) 今 (20) 日召開法說，展望明年，發言人黃千恬表示，期望在中國市場復甦以及歐美市場維持成長態勢下，明年營運優於今年，此外，明年也會推出瘦身產品，有望成為未來重要產品線。法人估，大江明年全年營收約成長 10%，毛利率拚維持 40-41%。

黃千恬指出，中國市場經濟情況較弱、不穩定，雖然整體銷售還需要時間才能恢復至疫情前水準，不過目前仍有客戶持續投入大健康領域並對產品有多樣化需求，因此看好中國總體經濟改善後，明年有望復甦且比今年好。

歐美市場方面，黃千恬補充，相對中國市場來說，成長動能較明確，加上在美國的代工市占率較低，還有潛在成長空間，更因公司具備產品研發、法規、產品註冊等完整經驗，拿下許多大型客戶訂單。

截至第三季，大江歐美比重占 43%、中國占 37%、台灣占 8%、亞洲占 10%、其他地區占 2%；大江長期目標要讓歐美與中國各占 40%、亞洲占 20%。

展望明年，大江預期，在中國、歐美市場成長下，明年全年營收力拚低雙位數成長；毛利率在產品組合優化下，維持 40% 水準；費用絕對金額則會較今年小幅增加，主因是持續擴大歐美業務團隊與擴大海外研發。

新產品開發方面，黃千恬提到，目前國際最受關注的瘦身產品為 GLP-1 針劑，大江目前則在開發天然產品的瘦身產品，除了已經展開人體試驗外，已與國際客戶密切洽談合作，最快明年會在市場上推出，並成為未來重要產品線。