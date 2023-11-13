房仲業務表現平穩 信義前三季獲利年增36% EPS爲1.84元

信義房屋 (9940-TW) 公布最新財報，第三季稅後純益 3.42 億元，季減 32.9%，年增 72.49%，每股純益 0.46 元，前三季稅後純益 13.54 億元，年增 36.81%，每股純益爲 1.84 元。

信義房屋第三季營收 30 億元，毛利率 28.77%，季增 0.8 個百分點，年增 7.76 個百分點，稅後純益 3.42 億元，季減 32.9%，年增 72.49%，每股純益 0.46 元。

信義房屋前三季營收 108.08 億元，毛利率 26.29%，年增 3.32 個百分點，稅後純益 13.54 億元，年增 36.81%，每股純益爲 1.84 元。

信義房屋指出，受到平均地權條例於 7 月 1 日正式上路的影響，信義代銷與合作建商趕在條例實施前搶先推案，取得不錯的成效，而在新法上路後，確實也影響預售市場的銷售熱度，但並未發生窒息量的現象，市場回歸相對正常理性。

信義房屋指出，相對而言，信義仲介分店則表現平穩，中古屋市場今年第二季起的自用買方需求仍有一定的力道，加上新青安專案貸款的政策，使得信義房屋分店在相對淡季的第三季營收與第二季持平，年增則逾 15%。在美國聯準會日前如市場預期宣布暫不升息下，預期近期官方也未有新的房市政策推出，若明年年初前的大選未出現異常的干擾因素，一向為傳統旺季的第四季房市將可望處於價穩量微升的格局。

信義房屋在大陸無錫「山水嘉庭」案於第三季僅零星交屋，加上上海的「信義嘉庭」案零星車位交付，共認列營收 5500 萬元，「山水嘉庭」案自開案以來全案累計交屋 415 套，累計營收 63.27 億元，未來的銷售重點是針對已購老客戶對於入住後形成優質的口碑推薦，加大加深彰顯產品的獨特價值。

同時，信義房屋子公司信義開發於 9 月 16 日推案預售的新莊副都心「嘉學.」案到目前已銷售逾 5 成 ESG 標竿建案。該案預計於 2027 年交屋。

信義房屋在去 (2022) 年底購買位於沙巴州馬林松 (Melinsung) 的臨海土地，預計打造五星級觀光度假酒店，已取得當地政府的開發核准，將於 11 月下旬動土，可望於明年上半年正式動工，規劃於 2027 年正式營運。而定位為觀光開發零碳島的環灘島，則仍是積極投入相關海洋及島上復育工作與基礎規劃設計中。