台積電砸錢美、德建廠 台灣前10月對外投資225億美元創新高

經濟部投審司今 (20) 日公布統計，對外投資方面，今年前 10 月核准 (備) 件數 467 件，投 (增) 資金額共計 224.83 億美元 (折合新台幣約 6745 億元)，年增 169.88%，創歷史新高，主因為台積電 (2330-TW) 以 80 億美元增資美國亞利桑那州廠及以 35 億歐元 (約新台幣 1200 億元) 投資德國子公司 (ESMC)。

投審司指出，前 10 月對外投資金額大增近 1.7 倍，除台積電外，其他大型投資案包括鴻海 (2317-TW) 以 8 億多美元增資新加坡廠、陽明海運 (2609-TW) 以 8 億美元增資新加坡陽明 (新加坡) 私人有限公司等。

根據投審司統計，今年前 10 月核准僑外投資件數 1864 件，核准投資金額共計 83.98 億美元 (折合新台幣約 2519 億元)，年減 27.35%，主要因為去年比較基期較高所致，但今年投資金額仍為近 15 年來第 4 高。

投審司說，今年國際知名大廠如德商允能、丹麥商沃旭、荷蘭商海龍、美商微軟、荷蘭商艾士麥 (ASML)、美商 Google、新加坡星展銀行等均持續擴大對台投資，顯示外資仍持續看好台灣投資環境。

此外，前 10 月核准新設公司件數為 1015 件，新設公司投資金額 6.45 億美元 (折合新台幣約 193 億元)；前 10 月核准新南向國家來台投資件數為 518 件，投 (增) 資金額計 24.83 億美元 (折合新台幣約 745 億元)，年增 28.59%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來台投資方面，前 10 月核准陸資來台投資件數為 22 件，投 (增) 資金額計 2673.3 萬美元 (折合新台幣約 8 億元)，年增 25.6%，投審司指出，去年比較基期較低，但今年仍為歷年同期間次低。

對中國大陸投資的部份，前 10 月核准對中國大陸投資件數為 278 件，核准投 (增) 資金額共計 26.39 億美元 (折合新台幣約 791 億元)，年減 36.6%。