鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.16元，預估目標價為67.57元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.16元，其中最高估值7.15元，最低估值5.01元，預估目標價為67.57元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 7.15 8.34 8.76
最低值 5.01 5.22 5.55
平均值 6.14 6.81 7.59
中位數 6.16 6.73 7.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 342,749,000 393,933,000 398,122,000
最低值 202,672,000 212,044,000 152,953,670
平均值 263,769,810 312,769,550 272,630,880
中位數 260,212,460 307,251,700 292,731,170

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 3.54 12.49 8.54 5.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		 259,458,299 485,832,177 476,506,085 447,992,422

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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