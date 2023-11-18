鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.16元，預估目標價為67.57元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.16元，其中最高估值7.15元，最低估值5.01元，預估目標價為67.57元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.15
|8.34
|8.76
|最低值
|5.01
|5.22
|5.55
|平均值
|6.14
|6.81
|7.59
|中位數
|6.16
|6.73
|7.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|342,749,000
|393,933,000
|398,122,000
|最低值
|202,672,000
|212,044,000
|152,953,670
|平均值
|263,769,810
|312,769,550
|272,630,880
|中位數
|260,212,460
|307,251,700
|292,731,170
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。