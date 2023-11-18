拜習會登場、張忠謀代表出席APEC、金控法說會旺季開跑 本周大事回顧

拜習會本周三在加州費羅麗莊園登場，外界關注中美雙方談話內容；台積電創辦人張忠謀代表台灣出席 APEC 經濟領袖會議；本周金控法說會旺季開跑，包含永豐金、中信金、台新金以及富邦金等，以下為本周大事回顧：

〈拜習會〉雙方談了四小時 同意恢復軍方高層溝通 習近平提到台灣

美國總統拜登周三（15 日）在加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平舉行會晤，雙方談了四個小時，同意恢復軍方高層溝通，管控雙邊關係中的競爭因素。

張忠謀飛抵舊金山參加 APEC 代總統蔡英文傳達 4 項訊息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀再度受總統蔡英文所託，代表台灣出席 APEC 經濟領袖會議，張忠謀與夫人張淑芬於舊金山時間 14 日下午 3 點抵美，將傳達蔡英文交代的 4 個訊息，包括台灣將致力促進區域和平、打造更具韌性供應鏈等。

〈永豐金法說〉總座：今年獲利一定創新高 股利也會成長

永豐金 (2890-TW) 周一 (13 日) 舉行第三季法說會，前三季稅後純益近三年年複合成長率 (CAGR) 達 19.5%，優於其他金控同業合計的 3.6%。總經理朱士廷表示，今年獲利一定會創新高，明年股利發放也可望優於今年，並強調仍維持不動用資本公積配息。

〈中信金法說〉總座：Q3 是史上最好的一季 今年獲利創高沒問題

中信金 (2891-TW) 周一 (13 日) 舉行法人說明會，公布自結前三季累計稅後純益 485.86 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 17.62%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.83%，雙雙呈現上升，每股純益 2.44 元。中信金總座陳佳文表示，今年第三季是史上最好的一季，展望第四季，雖然保險獲利無法像第三季亮眼，也沒有股利挹注，但全年獲利創新高應該沒問題。

〈台新金法說〉總座：股利成長樂觀以待 估明年台灣景氣「前低後高」

台新金 (2887-TW) 周二 (14 日) 召開第三季法說會，總經理林維俊表示，在三大因素加持下，前 9 月獲利創新高，明年股利配發可望樂觀以待；對於明年展望，他認為，短期尚未看到利率下行跡象，可能落在明年下半年，預測台灣景氣是「前低後高」。

〈富邦金法說〉現金水位達 2700 億元 明年樂觀看後市伺機布局股債市

富邦金 (2881-TW) 周五 (17 日) 召開第三季法說會，由總經理韓蔚廷親自主持，富邦金高層表示，第三季現金水位高達新台幣 2700 億元，約為 AUM (資產管理規模) 的 6%，所以目前有較大的空間來布局股債市，對於明年後市樂觀看待，並透露會加碼具有趨勢性或成長性的產業。

