〈能源盤後〉OPEC+研議擴大減產 原油收復昨日跌幅 但仍連4周下跌

國際油價周五 (17 日) 收高，扭轉了前一日大部分的跌幅。前一日原油跌至 7 月以來最低點，且 WTI 原油摔至熊市領域。

英國《金融時報》報導，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 可能會在 11 月 26 日會議上決定進一步減產。該消息傳出後提振油價。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.99 美元或 4.1%，收每桶 75.89 美元，本周近月 WTI 油價下跌 1.7%。該期貨周一收盤到期。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 3.19 美元或 4.1%，報每桶 80.61 美元，本周近月 Brent 油價下跌 1%。

周四 WTI 油價收在 72.90 美元，即自 9 月 27 日觸及的 52 周高點 93.68 美元下跌 22.2%，踏入熊市領域。同日 Brent 油價收在 77.42 美元，即自 9 月 27 日觸及的 52 周高點 96.55 美元下跌 19.81%，貼近熊市領域。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 4%，收每加侖 2.18 美元，本周下跌 0.2%。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.77 美元，本周上漲 1.1%。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.3%，收每百萬 Btu 2.96 美元，本周下跌 2.4%，觸及 10 月 23 日以來最低收盤價。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，周五消息沒那麼悲觀，所以推動了油價反彈。

根據英國《金融時報》，知情人士透露，沙烏地阿拉伯計劃將石油減產措施沿用至明年，同時，OPEC+ 在 11 月 26 日會議之前考慮進一步減產。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，隨著 Brent 原油價格跌破 80 美元，「所謂的沙烏地阿拉伯『賣權』區開始發揮作用，因此大量投機者猜測 OPEC 將以某種方式干預」 。

沙烏地阿拉伯今年 7 月起自願減產 100 萬桶 / 日，目前該計畫預計年底結束。

英國《金融時報》也引述一位知情人士的說法報導，OPEC + 可能考慮額外減產多達 100 萬桶 / 日，該知情人士稱 OPEC 受到以哈戰爭的「刺激」，OPEC + 一些成員國對加薩的人道危機感到憤怒，可能欲以進一步減產來向美國發出訊息。

Richey 提起 2014 年 OPEC 給市場帶來的感恩節衝擊，當時 OPEC 放棄生產配額，像是打開石油的「水龍頭」，短短幾周就讓油價自近 80 美元跌至 40 美元左右。「這一回的風險可能偏向有利多頭，因為 OPEC + 擴大減產後，可能讓原油期貨價格重回 100 美元。」他說。

與此同時，周四油價大幅下跌是受到美國和中國疲軟經濟數據以及供應增加所推動。但 Innes 認為，這些數據「並不顯示全球需求疲軟，因此非 OPEC 供應量增加的情形很有可能只是一次性事件。我正在密切關注委內瑞拉、伊拉克、俄羅斯，以及美國頁岩油生產，以驗證一些分析師的懷疑。」