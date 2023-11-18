國際油價連跌4周 但未來幾周可望反彈 沙國王儲：石油需求並不疲軟

儘管國際油價周五 (17 日) 上漲，但已連續第四周下跌。雖然部分下跌係因需求下降與供應增加，但其中一些跌幅看起來是技術性、暫時的，有充分的理由認為未來幾周價格可望反彈，儘管近期一些經濟數據對石油多頭來說，並非特別樂觀。

俄克拉荷馬州庫欣儲存量增加，中國煉油廠利潤也已下降，這是全球最大石油進口國需求疲軟的跡象。

國際能源署 (IEA) 和美國能源資訊局 (EIA) 幾個月來一直在下調 2024 年全球石油需求預測。 EIA 目前預計明年石油市場將呈現每日過剩 10 萬桶。

但市場一些問題可望在未來幾周逆轉。

俄克拉荷馬州庫欣儲存量增加的原因之一是煉油廠一直處於季節性維護，目前運作率很低，但未來幾日美國幾家煉油廠可能結束維護，轉為全力運作，如此便會自庫欣儲存量中抽出原油，加工成汽油和柴油。 事實上，美國柴油庫存接近 5 年低點，顯示煉油廠可以透過生產更多柴油來賺錢。

最新的石油需求統計數據相對良好，近幾周美國汽油需求一直在上升，部分可能係因汽油價格一直下跌，而其他幾個國家的石油使用量仍然相對強勁。

摩根大通分析師 Prateek Kedia 報告寫道：「從地區來看，本周各國公布的石油消費的整體數據很積極。」

華爾街分析師平均預期 Brent 原油 2024 年每桶均價自目前的 80 美元上升至 85.5 美元。

油價面臨的部分壓力可能是市場驅動的，而不是基本面驅動的。 總體而言，石油投資者的悲觀態度會拖累價格下跌。根據花旗分析師的計算，投資人對石油空頭的押注是去年同期的兩倍，總體而言，牛熊分歧較去年同期更偏悲觀 14%。

石油輸出國家組織暨夥伴國 (OPEC +) 本月稍晚將召開會議，可能會成為油價催化劑。沙烏地阿拉伯石油大臣、Abdulaziz bin Salman 王儲近期向媒體表示，他認為近期油價下跌的驅動力來自投機者，事實上石油需求並不疲軟。 「大眾假裝需求很疲弱，但這就是計謀罷了。」