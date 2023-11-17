〈能源盤後〉美供應量大增 需求又恐下降 原油跌至7月初來最低收盤價

國際油價周四 (16 日) 收低，係因能源需求令人擔憂，且過去兩周美國原油庫存大幅增加，致使原油期貨價格跌至 4 個多月來最低收盤價。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.76 美元或 4.9%，收每桶 72.90 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 3.76 美元或 4.6%，報每桶 77.42 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 近月原油期貨價格均收在 7 月 6 日以來最低價格。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 4.6%，收每加侖 2.10 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.1%，收每加侖 2.75 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 4%，收每百萬 Btu 3.06 美元。

市場驅動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，雖然近期美國原油庫存大增也不利原油價格，但真正推動原油價格下跌的驅動力似乎來自市場對需求下降的擔憂情緒。

他指出周四 WTI 原油價格「在美國公布糟糕的工業生產數據後才真正走跌，因該數據顯示經濟恐有疲軟跡象，這可能影響能源需求。」

美國周四公布，10 月工業生產下降 0.6%。全國房屋建築商協會 (NAHB) 11 月信心指數也下降 6 點至 34。儘管費城聯邦儲備銀行表示，其 11 月地區商業活動指標有所改善，但仍處於收縮領域。

與此同時，美國能源資訊局 (EIA) 周三公布了兩周份的美國石油供應數據。

美國商業原油庫存上周 (截至 11 月 10 日) 增加 360 萬桶，總計 4.394 億桶。

根據 EIA 提供的商業原油供應總量，自截至 10 月 27 日當周到截至 11 月 3 日當周，供應量自 4.219 億桶增至 4.358 億桶，增加了 1390 萬桶，加上最近一周增加的 360 萬桶，意味截至 11 月 10 日的兩周期商業原油供應量增加 1750 萬桶。

ING 大宗商品分析師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 指出，4.394 億桶的原油庫存量雖低於 5 年平均水準，但正返回到每年此時更正常的水準。

SIA Wealth 的 Cieszynski 表示，就石油需求而言，「季節性因素似乎也發揮了作用」。因為夏季駕駛和航空旅行季節結束後，原油和汽油一起下跌，而天然氣近期走穩，係因冬季家庭取暖季節的臨近，其表現相對優於石油。

EIA 周四報告，上周 (11/10 止) 美國天然氣供應量增加 600 億立方英呎。上上周 (11/3 止) 美國天然氣供應量減少 60 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期截至 11 月 10 日的兩周期間，天然氣供應量增加 320 億立方英呎。

與此同時，白宮能源顧問 Amos Hochstein 周三表示，美國將對伊朗實施制裁，因此該國的原油出口將會下降。

制裁執行不嚴一直被認為是導致伊朗原油出口成長的原因。 Patterson 和 Manthey 表示，美國更嚴格執行制裁，會讓市場石油供應減少 50 萬桶 / 日至 100 萬桶 / 日，「足以在 2024 年大幅收緊全球石油餘量」。

然而，分析師指出，美國放寬對委內瑞拉的制裁後，委內瑞拉供應量小幅增加，以及庫德族可能重啟石油流動，可望為市場帶來約莫 50 萬桶 / 日的原油，因此可望部分抵消伊朗原油供應量減少的衝擊。