墨西哥原油對沖計畫傳已完成 鎖定每桶80美元價格

墨西哥目前正在努力鎖定明年的出口原油價格，作為其利潤豐厚的石油對沖計畫的一部分。據媒體引述知情人士消息，目前其鎖定的油價目標在每桶 80 美元左右。

墨西哥的石油對沖計畫 (稱為「莊園對沖 (Hacienda Hedge)」)，是這一拉丁美洲國家避免油價大幅波動的方法，往往有利可圖，而且能在油價大幅下跌的某些年份獲取極高利潤。

這項對沖計畫的關鍵，是允許墨西哥在每年秋季購買來年的看跌期權，從而使墨西哥可以選擇以特定的鎖定價格出售其石油。這類期權並不要求墨西哥以該價格出售—只是擁有選擇權。

墨西哥每年在這些選項上花費超過 10 億美元的費用，並與銀行、大型石油公司和石油貿易商討價還價，以就這 1 多億美元的優惠定價進行談判。

據報導，在截至 2020 年的過去 20 年裡，墨西哥政府花了 151 億美元購買看跌期權，大賺 165 億美元。

莊園對沖的細節並未公開，談判也是秘密進行的，特別是為阻止市場搶先交易，計畫變得愈來愈謹慎，包括對沖的總體成本和看跌期權的執行價格，都列為機密，它甚至不再披露交易對手的姓名。

去年，墨西哥大約在同一時間開始了對沖談判。墨西哥財政部副部長 Gabriel Yorio 當時表示，墨西哥鎖定了 2023 年的石油對沖計畫，如果原油價格跌至每桶 68.70 美元以下，這項計畫將保護該國的收入。