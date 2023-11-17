美國假期即將來臨，將帶動美股上漲？一探美股潛力族群！!

美國近期公布十月通膨數據，CPI 年增率由 3.69% 降至 3.23%，主要是受到能源價格下跌影響，而核心 CPI 部分，年增率從 4.13% 降至 4.02%，主要由新車銷售以及房租帶動下滑，核心通膨已來到兩年多以來的新低。

整體而言通膨降溫情形優於市場預期，市場皆已不再認為 Fed 會繼續升息，14 日至今美元指數已下跌 1.3%，美元兌台幣從 32.25 降至 31.98，10 年期美債殖利率回落至 4.44%，同時也激勵美股四大指數上漲，下週重要大事如下：

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芝商所 FedWatch 工具指出，Fed 繼續升息的機率僅 0.2%，隨著升息預期消散，美債殖利率持續走低，對美股的排擠效果逐漸減弱，此外，第三季美國財報公布也接近尾聲，第三季整體企業獲利能力普遍優於預期，可歸功於通膨的降低及企業裁員的滯後性，企業盈餘好轉也為美股投資人帶來信心。

隨著美國感恩節、聖誕節將近，美國即將進入消費旺季，NRF 預估今年 11、12 月的零售額將較去年成長 3% 到 4%，總銷售額會來到 9,573 億美元，平均每人消費金額達 875 美元，其中約有 71% 將用於購買禮品，且根據統計，美國民眾在今年最想收到的前五名禮物分別為，禮品卡、服飾及飾品、書籍與其他媒體、美妝保養產品及電子產品，因此預期相關業者營收將會有大幅成長。

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根據歷史經驗，過去 10 年傳統消費旺季時，那斯達克指數及標普 500 都各平均上漲 5.2％及 5.4％。此次因應節日或將受惠的美股概念股包含：熱門禮品卡業者 Amazon、Apple、Walmart、American Express 等；電商及零售通路業者 Amazon、eBay、Walmart、Costco、Target 等；消費性電子族群也將受惠於年終消費旺季。

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