日銀總裁：日元貶值並非全然對經濟不利

日本央行總裁植田和男周五 (17 日) 在國會回答問題時表示，雖然日元疲軟確實會提高進口價格，從而放大負面經濟影響，但它也有助於促進出口，並提高全球企業的利潤。

儘管央行對日元的擔憂加劇，但植田仍決心暫時維持刺激措施不變。他說：「很難肯定地說，當前日元疲軟對經濟不利。」

觀察人士正在密切關注日元的走勢，特別在植田先前表示，在 7 月調整殖利率曲線控制 (YCC) 計畫之前，日本央行考慮了匯率波動的因素。但透過對日元當前狀況採行中立立場，植田似乎在暗示，目前仍有繼續實施刺激措施的空間。

雖然眾多議員指責，貨幣寬鬆政策正在引發日元貶值，並加劇通膨對家庭的打擊，但植田堅持，日本央行將維持超寬鬆政策，直到通膨目標達成。

植田發言後不久，日元兌美元匯率繼續保持在 150.50 附近，接近 1990 年達到的關鍵水準 151.95。

由於美日貨幣政策差異明確，日元是今年主要貨幣中最大的輸家。日本央行堅持了全球最後的負利率政策，而聯準會則被視為走在「更高、更長」的利率道路上。

儘管如此，植田並未採取與前任黑田東彥相同的立場。 黑田東彥經常表示，日元貶值對整體經濟有利，似乎支持日元貶值，從而加速了日元向下的動能。自從四月植田接任日本央行以來，植田就沒有使用過這個說法。