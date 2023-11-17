和泰車連8年獲TCSA永續獎 囊括5大獎項為歷屆之最

和泰集團 (2207-TW) 長期投入 ESG 相關作為，並致力於呼應聯合國永續發展目標 (SDGs) 的精神，長期投入社會參與，整合集團內外部資源積極推動公益活動，連續 8 年獲各界譽為台灣企業永續奧斯卡之稱的第 16 屆「TCSA 台灣企業永續獎」殊榮。

和泰汽車於第 16 屆 TCSA 台灣企業永續獎奪得多項大獎肯定。(圖：和泰車提供)

此次和泰車一口氣拿下「綜合績效獎 - 台灣百大永續企業獎」、「企業永續報告類汽車業 - 金獎」、「永續單項績效獎 - 社會共融領袖獎」、「永續單項績效獎 - 創新成長領袖獎」和「永續單項績效獎 - 創意溝通領袖獎」5 項大獎，在永續各面向表現備受肯定。

其中，和泰車於本屆獎項脫穎而出，連 8 年獲頒「綜合績效獎 - 台灣百大永續企業獎」(前身為台灣 TOP50 永續企業獎)、「企業永續報告類」和「永續單項績效獎 - 社會共融領袖獎」殊榮。

不僅如此，和泰車本屆首次申報即勇奪「永續單項績效獎 - 創意溝通領袖獎」和「永續單項績效獎 - 創新成長」榮耀，顯示和泰不僅在永續報告書充份揭露 ESG 資訊方面深受肯定，在利害關係人溝通、創新領域應用的成果，也是有目共睹。

和泰車強調，集團秉持「與美好台灣同行」的理念，積極推動 ESG 各項行動，包括給予原民孩童歌唱舞台的「原夢國家隊」、保護台灣本土石虎的「原生動物守護計畫」、運用本業移動服務發展「yoxi 移動公益幸福行動計畫」、專注青年培力的「公益夢想家」，以及二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」等公益行動。未來將持續深耕公益，積極發展 ESG，擴大公益影響力，為台灣創造更美好的環境與生活。

第 16 屆「TCSA 台灣企業永續獎」是由台灣永續能源研究基金會主辦，本屆共 386 家企業報名參獎，歷屆累計參獎家數達 731 家，為台灣標竿永續獎項。