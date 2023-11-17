美國前三大海外債主 9月同步減持美債

最新數據顯示，日本、中國、英國等美國前三大海外債主，9 月均減持美債，中國連續第六個月拋售美債，最大債主日本也減持，是四個月來首度縮減。

美國財政部周四（16 日）公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年 9 月日本持有的美國公債較 8 月減少 285 億美元，總量約 1.09 兆美元，為四個月來首度減持美債。

中國仍是美國第二大海外債主，9 月所持美債減少 273 億美元，為連續第六個月拋售美債，總量降至 7,781 億美元。

從去年 4 月起，中國的美債持倉就一直低於 1 兆美元，而此次是 14 年來持倉首度低於 8,000 億美元大關。

歷史數據顯示，2019 年 6 月起，日本的美債持倉規模超越中國，晉升為美國最大海外債主。

TIC 數據顯示，在前十大美債持倉最多的國家地區中，9 月僅有四個增持美債。

總持倉排名第四的盧森堡增持 78 億美元。開曼群島 9 月增加美債 55 億美元，總額增至 3,148 億美元，為連續第四個月增持。比利時小幅增持 3 億美元至 3,170 億美元。

總持倉排名第三的英國則減持 292 億美元。

在前十大債主列表之外，沙烏地阿拉伯 9 月所持美債增加 51 億美元，至 1,171 億美元。

整體而言，9 月海外持有的美國政府債務總量減少 1,016 億美元，縮水至 7.61 兆美元，為今年 5 月以來最低水準，打斷連升三個月趨勢。