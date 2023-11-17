拜登APEC致詞：美中關係穩定對全世界有利 印太地區對美國至關重要

各界矚目的「拜習會」結束後，美國總統拜登出席亞太經濟合作會議企業領袖高峰會 (APEC CEO summit) 時表示，全世界都期待美國和中國更妥善管理彼此的競爭，美中關係穩定不只對彼此有利，對全世界也有利。

拜登周四 (16) 在舊金山的領袖峰會致詞時透露，前一天與中國國家主席習近平進行的對話「坦率且富建設性」，並強調美國無意尋求衝突。

他說：「我們正在降低與中國的經濟關係風險並多元化發展，而非與中國經濟脫鉤。世界最大兩個經濟體的關係穩定，不只對兩國有好處，對全世界也有好處。」

不過拜登也透露，美中經濟關係緊張，「在維護公平公正競爭環境、保障智慧財產權方面，我們和北京之間有實質的歧異。」

「拜習會」周三結束後，美中同意恢復美中軍事溝通管道、共同打擊芬太尼，針對人工智慧 (AI) 建立跨政府對話。習近平當晚與商界領袖共進晚餐，表示希望和企業界成為「既是夥伴、也是朋友」的關係，蘋果 (AAPL-US) 的庫克、貝萊德 (BLK-US) 的芬克 (Larry Fink)、黑石 (BX-US) 的蘇世民 (Stephen Schwarzman) 等美企執行長都出席。

拜登周四向在場的 1000 多名企業執行長和政府官員重申，美國是「太平洋的大國」，希望印太地區能有更多的跨境投資。

就在拜登於 APEC 企業領袖高峰會致詞前，印太經濟架構 (IPEF) 的 14 個夥伴國簽署一份供應鏈協議，為一重要里程碑。14 國包括澳洲、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、美國、越南等。

拜登說：「美國對於印太地區的未來仍然至關重要。而對美國來說，印太地區比以往任何時候都來得重要。」

根據白宮，美國企業 2023 年在亞太經濟體總計投資 400 億美元，而且美國出口額 60% 輸往 APEC 成員國。