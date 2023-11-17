〈貴金屬盤後〉失業金數據強化Fed暫停升息預期 金價跳漲逾1%

黃金期貨周四 (16 日) 跳漲逾 1%，美國上周首次申請失業救濟金人數高於市場預期，強化了聯準會 (Fed) 將暫停升息的可能性，並引導美元和美債殖利率下滑，是金價上漲的主因。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.2%，報每盎司 1987.30 美元。

黃金現貨價上漲 1.2%，報每盎司 1983.29 美元，創 10 日新高，且為將近一個月以來最大漲幅。

美國勞工部周四公布，上周首次請領失業救濟金人數為 23.1 萬人，高於市場預估的 22 萬人、以及上周修正後的 12.8 萬人，是今年 8 月迄今新高。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，這項數據證實美國經濟稍微降溫，黃金和白銀多頭為之一振，相信 Fed 將不會再次升息。

本周稍早公布的數據顯示，10 月生產者物價指數 (PPI) 出現三年半來最大降幅，10 月消費者物價指數 (CPI) 月比持平

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資人預測 2024 年 5 月以前降息的機率達 75%。

雖然黃金是規避通膨的工具，但在升息環境中，黃金因為本身不孳息，投資魅力相對失色。

美元指數周四保持在前日觸及的逾兩年低點，10 年期美債殖利率也下滑。

Wyckoff 說：「圖表對黃金來說變得更友善了。如果有地緣政治動盪的消息，可能有助於金價，但倘若是美國經濟數據強勁，則會升高 Fed 再升息一次的擔憂，並打壓貴金屬市場。」

金價 10 月因中東衝突刺激避險需求，而大漲逾 7%。