【量大強漲股整理】Q3財報公布後，該鎖定哪八大族群，有機會在未來表現?

美股四大指數週三全數收高，帶動台股開盤強勢，盤中震盪翻黑，終場上漲 42.4 點，收在 17171.18 點，成交量 2844.8 億元。

看一下三大法人: 外資買超 195.41 億元，呈現連 4 買；自營商賣超 17.47 億元；投信回頭買超 0.8 億元；三大法人合計買超 178.74 億元。

今日台股開盤延續昨日攻勢，最高來到 17194.32 點，向上挑戰 19200 整數大關，不過，由於上攻量能不足，盤中翻黑，上下震盪逾百點，權值股熄火，盤面資金轉向航空、觀光族群，尾盤在 (2330-TW) 台積電一舉拉高翻紅下，最後一盤指數急拉，而電子比重回落到 7 成以下；目前市場等待 11/22 重磅級 AI 領頭羊 Nvidia 公布季報及展望，若優於預期，將帶動 AI 三雄再度往上攻；台股近 10 個交易日漲破千點，是由【權值股、千金股】領導，使很多投資人相對無感，而 11 月 K 長紅棒已逐步收復 9-10 月的實體長黑 K 棒，雖然 8 月 K 棒高點看似無法輕易站上，但震盪整理後，年底前指數仍有向上的空間；時序進入年底，企業財報公布也進入尾聲，按照歷史經驗，年底至第 1 季通常也是【中小型股】主場，表現會多優於權值股。

個股方面， (2330-TW) 台積電，開高後翻黑，尾盤急拉收 583 元，仍創波段新高、 (2454-TW) 聯發科，盤中翻黑，下跌 1.65%；觀光類股上漲逾 4%，成為盤面最強勢族群，(2722-TW) 夏都、(2739-TW) 寒舍、(2719-TW) 燦星旅、強攻漲停，(2748-TW) 雲品、(5706-TW) 鳳凰，都收相對高點；第四季為航空貨運傳統旺季，加上藍白合達成 6 點共識，(2618-TW) 長榮航，上漲 5.79%，成交量更爆出逾 28 萬張，個股呈現輪動。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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