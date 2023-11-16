許勝雄：去庫存終將帶動需求 估明年全球PC、NB出貨仍可成長3-5%

仁寶 (2324-TW) 董事長許勝雄今 (16) 日談到明年展望，許勝雄表示，看起來庫存的問題已經不會造成企業太多困擾，主要觀察重點在市場的需求拉力，其中也包含 PC 與 NB 市場。

許勝雄認為，當存貨處理到一定程度後，市場需求就會跟著上來，經濟也將跟著轉好，因此市場需求反而是最重要的觀察重點。他說明，今年全球經濟成長率大概 3%，明年則預估在 2.7% 至 2.9% 之間，是一個中性成長的機制。

許勝雄進一步指出，市場需求包含 PC 與 NB。這幾年 PC 與 NB 市場，因為疫情有所改變，原先以辦公使用為主，疫情後家庭使用需求大增。全球出貨量從 1.8 億台到 2.4 億台，現在回到 1.5 億至 1.6 億台左右，預估明年應有 3% 至 5% 的成長機會。

展望明年整體市場，許勝雄說，如果全球的中央銀行不再升息，市場就可以趨於穩定，因此明年要看聯準會的走向，才能預估哪一季經濟狀況會好轉。許勝雄指出，10 月美國通膨率約為 3.6%，沒有比預估值差，預期明年第一季、第二季升息放緩，經濟可望軟著陸。

許勝雄補充，升息壓力減輕後，消費信心就會回來，企業界在新產品上也可以更加優化、多元化，包含人工智慧、5G、無線通訊、電動車、汽車電子化以及生物科技等，帶市場穩定、經濟回溫，需求就會增加。