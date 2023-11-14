「拜習會」登場前 美中直飛定期航班增班 首趟航班起飛

本月 9 日起，美中直飛定期客運航班再次增班，2023/2024 冬春航季將增至每周 70 班，而新一輪增班的首趟航班周一（13 日）傍晚從北京首都機場起飛，顯示「拜習會」登場前，兩國釋出善意。

據《央視新聞》報導，新一輪增班首趟航班周一發出，該航班是波音 777-300 寬體客機，旅客共計 200 多人，目的地是美國舊金山。

新一輪美中直飛定期客運航班增班後，國航從 11 月 21 日起，復航北京—華盛頓航線，每周兩班；從 11 月 30 日起，北京—洛杉磯航線增至每周三班。海南航空也計劃於 11 月 26 日起恢復停航三年九個月的北京—波士頓—西雅圖—北京航線，航班量為每周三班。

中國民航高質量發展研究中心專家綦琦說「：這個市場是天然存在的一個市場，整個的中美民間交流的基本盤還在，隨著中美直航航班的不斷增加，會給中美之間的商務、旅遊，包括留學生等等的往來提供更多的便利。」

今年以來，隨著美中多次增班，曾經「一票難求」的機票價格，開始持續下降，不少航線的票價較年初下降 50% 左右。

北京直飛舊金山的機票價格，年初報人民幣（下同）1.5 萬元，9 月降至 8,000 元左右，11 月進一步降至 6,500 元。飛往紐約的機票價格，從年初的 2 萬元降至 8,000 元左右。上海—洛杉磯的機票價格，也從年初的 1.5 萬元，降至目前的 5,000 元左右。廣州—舊金山航線含稅票價更低至 4,000 多元。