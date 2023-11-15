上市公司前3季稅前獲利年衰退35% 三大產業逆勢上揚

證交所今 (15) 日公布統計，全體上市公司 (不含 14 家金控) 今年前三季總收入 25 兆 8882 億元，較去年同期衰退 10.59%，總稅前淨利 2 兆 3563 億元，年減 35.41%。不過，上市公司中仍有 377 家公司逆勢上揚，其中成長較大的產業包含汽車工業、觀光餐旅及金融保險業。

證交所表示，受到全球通膨、升息政策及地緣政治影響，經濟復甦不確定性升溫，上市公司面臨產業庫存調整致獲利衰退，其中以航運業、塑膠工業及半導體業等產業受影響情形較大。

證交所指出，汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解、疫情影響淡化，帶動車市銷售，推升獲利；觀光餐旅擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫，致獲利成長；金融保險業因金融商品操作得宜，帶動投資及其他淨收益增加。

根據統計，上市公司及第一上市公司前 3 季財務報告分別為 896 家及 79 家，已於 11 月 14 日完成公告申報。全體上市公司前 3 季總營業收入 25 兆 8882 億元，較去年同期衰退 3 兆 660 億元，減幅 10.59%；前 3 季總稅前淨利 2 兆 3563 億元，較去年同期衰退 1 兆 2917 億元，減幅 35.41%。