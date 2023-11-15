樺漢在手訂單超過1200億元續創高 明年獲利保持高成長

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (15) 日召開法說，董事長朱復銓表示，目前光是品牌通路、系統整合二大事業在手訂單合計就超過 1200 億元續創高，加上高毛利的 ESaaS 整合平台業務提升，預期明年獲利保持高成長，毛利率站穩 20% 以上也將成為新常態。

朱復銓表示，品牌通路事業在手訂單金額已達 17 億歐元 (近新台幣 600 億元)，透過持續深化歐美市場，鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT+5G 智慧製造解決方案等的設備及服務需求增溫外，也同步強化在 AIoT 人工智慧物聯網應用。

系統整合事業則以子公司帆宣 (6196-TW) 為主體，現階段在手訂單也突破 600 億元，雖然今年先進製程擴廠、增產腳步延後，但受惠主要客戶為分散風險需求，陸續前往德國、美國、東南亞市場布局，有利後續營運表現。

至於 ESaaS(Ennoconn Solution as a Service) 整合平台，朱復銓透露，目前在手訂單 126 億元，主要聚焦「數位、綠色、資安、AI」四大轉型的接單動能，且因「軟體 + 軟硬方案訂閱式服務」毛利率區間達 35% 以上，將反應在未來獲利表現上。

以接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 來看，朱復銓指出，依目前掌握到的物流與生產排程來看，整體 B/B Ratio 保持在 1.12-1.17 左右的水準，其中高毛利 ESaaS 更達到 1.55-1.6。

接單暢旺下，朱復銓認為，明年營收將穩定成長，下半年會比上半年好；毛利率則受惠軟體與方案比重增加而穩定上升，維持 20% 以上將成為新常態，營益率同步向上，稅後純益則會有高成長，就算以股本增加至 13.6 億元估算，明年每股純益也仍會成長。

在開發策略方面，樺漢表示，積極進行垂直、水平資源整合，並每年保持研發費用占整體營收比重約 8-10%，投入軟體方案、邊緣運算，結合 5G、AI 及雲端服務，強化產品與服務核心關鍵競爭力。