〈美股13F報告〉波克夏Q3減碼惠普 清倉部分權值股 現金水位處高檔

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 第三季清倉通用汽車、嬌生等權值股，並減碼對亞馬遜和惠普等公司的押注，現金水位續歷史新高。

波克夏 Q3 依舊為股票淨賣家，共拋售價值近 70 億美元的股票，清倉 7 檔個股，同時買進 17 億美元股票，持股價值較前一季下滑 10%，至 3,128 億美元。

今年截至 9 月，波克夏已淨售出價值 236 億美元的股票，去年同期淨買入金額為 489 億美元。

繼今年前兩季減持後，波克夏 Q3 完全清倉通用汽車，並將長期持有的嬌生股票全數出脫。今年迄今，通用汽車和嬌生股價均下跌約 16%。

截至 9 月底，波克夏持有的現金及約當現金高達 1,572 億美元，較 Q2 增加近 100 億美元，創下歷史新高。該公司 Q3 也回購價值 11 億美元的庫藏股。

波克夏 Q3 主要持股變動：

波克夏 Q3 13F 文件：請見此