〈觀察〉PCB廠兩岸雙掛牌增籌資管道 定穎旗下超穎也將啟動IPO

包括欣興 (3037-TW)、定穎 (3715-TW) 都提出將大陸子公司如群策科技、黃石超穎電子在中國股票上市，而柏承 (6141-TW) 昆山子公司也有同樣的規劃，最快的將是定穎的超穎電子向上海證交所提出 IPO 申請，顯示 PCB 廠積極運用在中國的籌資管道。

台 PCB 廠定穎旗下黃石超穎電子，擬向上海證交所申請 A 股股票上市案，與大陸民生證券完成輔導簽約，台灣定穎股東會通過、超穎董事會通過，目前只待超穎電子 10 月 13 日股東會通過走完程序啟動 IPO 向官方的申請流程，預計在 2023 年年底前提出申請。

台灣 PCB 廠在中國大陸設廠形成完整的供應鏈聚落已逾 20 年，而定穎也可能成為繼臻鼎 – KY(4958-TW)、楠梓電 (2316-TW) 後，另一家完成中國子公司在當地掛牌的 PCB 廠。

同時，定穎除黃石廠的產能擴充之外，也透過超穎赴泰國投資設廠，定穎指出，泰國廠設計為高度智慧化及自動化的智慧工廠，技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術產品，應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。泰國廠第一階段將以每月 120 萬平方呎爲設計規劃，將先開 60 萬平方呎，2025 年才會有營收貢獻。

而欣興擬將旗下蘇州群策申請中國 A 股上市案，待送交 2024 年的股東會通過後，展開 IPO 的送件作業，但由於欣興持股 86% 的蘇州群策科技 A 股上市案，必須提欣興明年股東會通過，才能進行送件等相關程序，推估實際 IPO 時間約會落在 2025 年。

蘇州群策科技爲欣興旗下的 ABF 及 BT 載板廠。欣興對中國蘇州群策在當地 IPO 案，主要因為蘇州群策科技是以中國客戶為主，考量到保留人才凝聚員工向心力等因素，因此擬進行上市計劃。

台廠運用中國 A 股市場 的 IPO 或現增籌資動作，將快速籌集大筆資金，並可大量擴充在地經營規模，有愈來愈多台灣上市公司，採行在中國大陸 A 股上市「兩岸雙掛牌」的方式，創造獨特優勢，其中臻鼎 - KY 是最成功案例，2018 年透過旗下鵬鼎在中國掛牌，籌資人民幣 36 億元，其後加速擴張規模、擴充載板產能、並在台購併永豐餘集團 PCB 廠先豐且設立南科軟板廠。

臻鼎 2022 年營收以台幣 1713.56 億元，拿下全球 PCB 業龍頭寶座，目前在包括台灣、秦皇島、深圳、江蘇淮安等地區進行多元化產品類別生產擴充。臻鼎 - KY 產品囊括軟板、HDI、類載板、傳統板、IC 載板、軟板，類載板、mini LED 薄板，新廠採用智慧化生產，老廠也依序進行改造。臻鼎董事長沈慶芳指出，預估 2030 年要拿下全球 10% 的 PCB 市占率。