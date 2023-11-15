〈貴金屬盤後〉美國通膨降溫 黃金期貨跳漲近一個月最強

黃金期貨周二 (14 日) 跳漲，出現將近一個月以來的最大漲幅，原因是美國公布 10 月通膨降溫，加深投資人對聯準會 (Fed) 已完成升息的押注，美元和美債殖利率雙雙下滑，並拉抬金價。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 16.30 美元或 0.8%，報每盎司 1966.50 美元，是 10 月 18 日以來最大漲幅。

黃金現貨價上漲 0.6%，報每盎司 1957.70 美元。

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率從前月的 3.7% 下降到 3.2%，核心 CPI 也有減緩，年增率從上月的 4.1% 降至 4%。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場目前押注 Fed 12 月按兵不動的機率達 100%，從通膨報告公布前的 86% 上升。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「CPI 數據遠比預期疲軟，為貴金屬價格提供支撐。我們預估第 4 季數據將明顯惡化，這將打壓美元並拉抬金價。」

Ghali 預估，未來六個月內，金價有機會上漲到每盎司 2100 美元。

通膨率公布後，美元指數下跌 1.4% 至 104.17，10 年期美債殖利率也從 4.631% 下滑到 4.463%，觸及逾一個月低點。

美元貶值通常會降低持有美元計價黃金相對於其他避險工具的機會成本，而殖利率下滑則會提高黃金對於政府公債的投資魅力。

Bullion Vault 研究主任 Adrien Ash 預測 Fed 的下一步，認為降息只是時間早晚的事，這也有助於歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 降息。

但 Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 提醒，當 Fed 拿回麥克風，暗示未來還會升息的時候，就算經濟數據有利於金價，還是很可能看到金價上漲動能中斷並走低。

投資人將關注周三公布的 10 月生產者物價指數 (PPI)。