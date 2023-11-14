外資變臉賣超緯創逾2萬張 青睞金融、IC設計族群

台股今 (14) 日再度反彈，上漲 76.42 點，終場收 16915.71 點，漲幅 0.45%。外資昨日買超緯創 2.2 萬張，今日隨即變臉賣超 2.5 萬張，買超方面，青睞金融類股中信金、永豐金以及 IC 設計族群敦泰、威盛。

三大法人合計買超 166.33 億元，外資買超 118.87 億元，自營商買超 41.53 億元，投信續挺台股買超 5.93 億元。

觀察今日外資操作，金融及 IC 族群受到青睞。買超最多的是中信金，共 3.9 萬張，永豐金也擠進外資買超前十名，買超 8361 張。外資買超敦泰 1.2 萬張，威盛 7293 張。

個股方面，記憶體指標股華邦電，外資買超 1.8 萬張，長榮 1.4 萬張，台積電 8273 張。另外，和碩、宏碁、潤泰全以及宏碁都受青睞。

外資賣超部分，大砍緯創 2.5 萬張，長榮航 1.5 萬張，東元 8892 張，中鋼 7532 張，開發金 7090 張。另外還有聯電、毅嘉、台泥、華通。

投信買超前十名分別為中信金、仁寶、華城、茂達、彰銀、永豐金、緯創、華碩、元大金以及晶豪科。賣超前十名則分別為長榮航、元大高股息、聯電、廣達、玉晶光、美時、致伸、台達電、聚陽以及金居。