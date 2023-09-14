〈焦點股〉汽車板需求旺季到 敬鵬及高技走勢強悍

4-11 月進入汽車板拉貨旺季，汽車板類股今 (14) 日股價持續表現，其中，並以高技 (5439-TW) 率先拉回整理後向上攻堅，今天早盤強勢上漲達 5.5%，敬鵬 (2355-TW) 盤中股價走強，而投信認養股定穎 (3715-TW) 股價也維持強勢，由於汽車客戶端的訂單相當強勢，有助業績向上攀高。

高技看好 2023 年下半年營收將優於上半年，高技 8 月營收爲 3.53 億元，創歷年同期新高，月減 12.15%，年增 34.1%，而高技 2023 年 1-8 月營收 28.71 億元，年增 38.51%。

高技 2023 年上半年營收 21.16 億元，毛利率 20.36%，稅後 2.53 億元，每股純益也達 2.72 元。而在高技在台新產能擴充已經完成，仍有增加的新產能餘裕因應增加的訂單。

高技今年上半年產品應用別比重電工爲 35%、網通爲 35%、車用爲 25%、5% 爲半導體應用；高技認為，下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注下，營運有機會優於上半年，同時，預估下半年汽車板營收比重仍將維持在 25% 的高營收占比。

高技產品應用別比重爲電工、網通、車用及半導體應用，其中車用板主攻電動車電源產品應用的厚銅 、耐高電壓 PCB，公司分析，2023 年上半汽車板的出貨營收占比爲 25%，預估 2023 年下半年營收將比上半年爲優，全年營收拚雙位數成長，其中汽車板預估下半年也將維持在 25% 的營收比重，也就是說，下半年高技的汽車板出貨數量將較上半年挺升。

敬鵬 2023 年上半年營收爲 79.85 億元，毛利率 9.81%，年增 3.77 個百分點，稅後純益 2.05 億元，年增 66.95%，每股純益 0.52 元。敬鵬 7 月營收以 14.01 億元改寫今年新高，並呈現月增及年增。

敬鵬去年以來的漲價效益，有助帶動毛利率成長，盈餘將持續走高，汽車板客戶端對第三季起的訂單量預估也在成長中，在產能利用率提高及有利匯率因素之下，下半年預期業績將表現亮眼。

定穎 2023 年 7 月營收 12.91 億元，月增 0.1%，年增 1.66%，而自結 7 月稅後純益 9900 萬元，年增 1.82 倍，單月每股純益 0.36 元，加計上半年財報的稅後純益 3.32 億元後，前 7 月稅後賺 4.31 億元，累計每股純益達 1.56 元

定穎在 2023 年第二季汽車板的營收比重占 70%，比第一季提升 1 個百分點，對於下半年的營運，定穎指出，營收目標與上半年持平或增長: 毛利率仍可藉由產品組合的優化及高階新品陸續進入量產持續提升，同時，預估全年營收較 2022 年持平或小幅衰退，但獲利可望成長。