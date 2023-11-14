日系外資挺晶技優於大盤 目標價由85元調高至110元

日系外資出具最新報告表示，看好晶技 (3042-TW)) 轉折點將到來，預估第四季業績將優於正常季節性營收變動，加上需求和結構改善，預估 2024-2025 年可能恢復穩健成長，將評等由原先中立的「持有」調高至「優於大盤表現」，同時目標價由 85 元調高至 110 元。

同時此一日系外資調高 2024-2025 年每股純益預估，調高幅度在 1-4%，反應較佳的毛利率。

晶技 2023 年第三季毛利率 35.22%，季增 0.92 個百分點，年減 2.79 個百分點日系外資表示，儘管晶技第三季的毛利率低於預期，不過根據日系外資的調查顯示，晶技可望受惠於手機及 PC 需求的穩定和逐步復甦，以及汽車和網路的貢獻不斷增加。這可能會導致 2024-2025 年營業利益恢復至 22-27% 的穩健年成長，扭轉 2022-2023 年的年減 19-36% 的下降趨勢。

日系外資指出，晶技第四季可望優於正常季節性變動。基於汽車業可能持續的補貨需求和出貨量的增加，日系外資預估晶技第四季營收約為 31 億元（季減 1%，年增 1%），優於正常季節性季減 10-15%。由於產品結構改善，預估第四季毛利率將從第三季的 35.2% 成長至 35.4%。由於需求復甦和更好的組合，營業利潤可能會在 2024-25 年恢復穩健成長。

外資報告指出，手機和個人電腦的需求已經穩定，庫存狀況溫和復甦。隨著汽車出貨量和網通的增加，預估晶技 2024-2025 年營收將恢復 11-12% 的年成長（相較 2022-2023 年的年下滑 14-18%）。加上更健康定價環境和更好的產品組合的情況，預估晶技的毛利率將在 2024-2025 年改善至 36%-36.4%，營業利潤成長 22-27%，扭轉 2022-2023 年下降 19-36% 的下降趨勢。

晶技 2023 年第三季營收 30.86 億元，毛利率 35.22%，季增 0.92 個百分點，年減 2.79 個百分點，稅後純益 5.98 億元，季增 42.22%，年減 29.82%，每股純益 1.94 元。

晶技 2023 年前三季營收 78.1 億元，毛利率 34.72%，年減 3.51 個百分點，前三季稅後純益 13.06 億元，年減 44.74%，每股純藍爲 4.22 元。