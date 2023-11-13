【量大強漲股整理】IC設計聯發科再創新高，比價效應的金麗科接棒演出， 誰有機會接棒演出?

美股上週五 (10 日) 反攻向上，科技股領漲， (2330-TW) 台積電上周五公布營收，創下歷史新高，台積電 ADR 大漲 6%，激勵今日台股開高，終場漲 156.62 點，收在 16839.29 點，成交量 2813.6 億元。

看一下三大法人: 外資翻多買超 159.46 億元；自營商買超 18.22 億元；投信續買超 5 億元；三大法人合計買超 182.68 億元。

今日台股盤中指數一度大漲逾 200 點，最高攻抵 16961 點，逼近 17000 點關卡，但盤中漲幅斷收斂，收量增紅 K 棒，且台股站上 16800 點；11 月份聯準會 FOMC 會議，殖利率攀高造成金融緊縮壓力，使得升息預期減弱，帶動美元指數走緩，激勵美股持續驚驚漲走勢，台股指數也跟向上衝，短線已強彈逾 800 點，不僅站上所有均線之上，目前短、中、長期均線呈現多頭排列，外資已

由賣轉買超，投信則是連 18 買，買超逾 420 億元，技術面籌碼面偏多，

多頭格局確立；本周三為 MSCI 半年度調整，11/30 生效，(1504-TW) 東元、(3661-TW) 世芯 - KY，有望納入；靜待公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，以及生產者物價指數 (PPI)，以及 Nvidia 將公布財報及展望，兩項數據將是未來的關注焦點；在本土資金方面，720 億元勞動基金委外代操，將於 12 月上旬決標，明年元月至 2 月行情可期，同時選舉倒數計時，政策股

將有機會輪動表現。

個股方面，權值股撐盤， (2330-TW) 台積電，上周五公布 10 月營收 2432.03 億元，創下歷史新高，今日大漲 2.51%，站回 570 元大關

(2454-TW) 聯發科，10 月營收 428.11 億元，年增 28.24%，創下七個月以來新高，激勵股價大漲再創波段新高，來到 925 元大關!

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(3711-TW) 日月光投控，也飆漲近半根，改寫兩個半月來新高價；高價股成為多方標的，股王 (3661-TW) 世芯 - KY，終場漲達 1.09%， (3529-TW) 力旺，漲 4.35%、 (6669-TW) 緯穎，大漲 7.18%，創波段新高；中小型個股活潑亂跳，(3306-TW) 鼎天、(6122-TW) 擎邦、威盛 (2388-TW)、(1515-TW) 力山、(6451-TW) 訊芯 - KY，漲停作收、(2387-TW) 精元，4.1% 漲幅，我們也領先預告，個股呈現輪動。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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