如何從聯發科重複找出大漲機會？還沒創高的華通 華泰 勤誠 映泰

聯發科 (2454) 從 9/12 突破盤整壓力區之後，就一路的展開多頭趨勢，雖然並不是每檔突破都會像聯發科漲這麼多，有時也會出現假突破的情況，但大漲之前必經盤整，所以適度的盤整，就是在為了以後大漲做準備。既然如此，從盤整型態中去找突破轉強的股票，不就是發現飆股最簡單的方法之一嗎？聯發科就是最直接的例子。

另外出現壓力區但還沒創新高的股票，比如華通 (2313)、華泰(2329)、勤誠(8210)、映泰(2399)。華泰值得留意是因為台積電(2330) 大漲，封測材料的旺矽 (6223) 和 IC 封測的日月光 (3711) 也大漲，華泰屬 CoWos 半導體設備概念股，也有機會被帶動。映泰則是因青雲(5386)3 個交易日有 2 天創新高，都是板卡相關。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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