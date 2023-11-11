半導體雙雄營收報喜、輝達針對中國改良AI晶片 本周大事回顧

晶圓代工龍頭台積電公布 10 月營收 2432.03 億元，創新高；IC 設計大廠聯發科也公布 10 月營收 428.11 億元，寫七個月新高；美國擴大晶片禁令，傳輝達可能開發針對中國市場的改良版 AI 晶片，以下為本周大事回顧：

台積電 10 月營收衝上 2432 億元 跳增 35% 飆新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周五 (10 日) 公告 10 月營收 2432.03 億元，受惠 AI 需求強勁，推升 3 奈米量產動能，睽違 9 個月，單月營收重返 2000 億元大關，月增 34.8%，年增 15.7%，創新高；前 10 月累計營收 1 兆 7794.1 億元，年減 3.7%。

聯發科 10 月營收 428 億元 寫七個月新高轉年成長

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周五 (10 日) 公布 10 月營收 428.11 億元，月增 18.66%，年增 28.24%，累計前 10 月營收 3466.95 億元，年減 26.86%；受惠 5G 旗艦晶片天璣 9300 開始出貨，10 月營收寫七個月新高，也是睽違一年轉為年成長。

輝達再出招 可能針對中國推出最新改良版 AI 晶片

在美國繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳訪台之際，據《財聯社》旗下《藍鯨財經》報導，供應鏈人士透露，輝達現已開發出針對中國市場的最新改良版系列晶片：HGX H20、L20 PCle 及 L2 PCle。

知情人士說，最新三款晶片是由 H100 改良而來，輝達最快將於 16 日之後公布，中國廠商最快將在這幾天拿到產品。目前輝達尚未回應上述市場傳聞。

〈廣達法說〉AI 需求帶動 明年伺服器事業營收有望雙位數成長

廣達 (2382-TW) 周五 (10 日) 召開第三季法說會，市場聚焦 AI 伺服器需求，對此廣達表示，AI 伺服器佔今年整體伺服器營收相當高的佔比，預期明年持續提升，且在 AI 伺服器帶動下，明年整體伺服器事業營收有望雙位數成長。

電信三雄 10 月營收雙增 中華電坐穩獲利王 累計 EPS 4.1 元

電信三雄周五 (10 日) 公布自結數，在 iPhone 15 新機銷售挹注下，三家電信商 10 月營收均呈現雙增；獲利方面，中華電 (2412-TW) 坐穩獲利王寶座，10 月每股純益 0.4 元，贏過台灣大 (3045-TW) 的 0.31 元、遠傳 (4904-TW)0.29 元；中華電前 10 月每股賺 4.1 元，同樣超過台灣大 3.39 元、遠傳 2.86 元。

Fed 主席鮑爾：不確定政策是否足夠緊縮 若有必要會毫不猶豫升息

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (9 日) 表示，如果情況適當，Fed 將毫不猶豫的進一步升息，未來將繼續謹慎推進貨幣政策，既要應對被幾個月數據誤導風險，也要留意過度緊縮的風險。他也說，Fed 官員對於目前利率水準是否高到足以結束通膨的戰爭「沒有信心」，而且來自商品、服務和勞動力供應改善對降低價格壓力的幫助可能已接近尾聲。