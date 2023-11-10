外資變臉賣超聯電及矽統逾萬張 青睞PCB族群

台股今 (10) 日下跌 62 點，以 16682 點作收，失守 16700 點關卡、5 日線。外資昨日加碼聯電 (2303-TW) 及旗下矽統 (2363-TW)，今日隨即翻臉賣超共 1.3 萬張，青睞華通、金像電等 PCB 族群。

三大法人今天合計賣超 92.19 億元，其中外資賣超 66.86 億元、自營商賣超 31.24 億元、投信再加碼 5.91 億元。期貨方面，外資淨多單增加 3636 口至 8721 口。

外資今日除了減碼聯電與矽統外，也調節多檔 AI 概念股，包含緯創 1.9 萬張、宏碁 5,570 張、一詮 4,932 張、鴻海 4,733 張、廣達 4,375 張、佳世達 4,066 張；其餘個股有長榮航 8,068 張、開發金 3,918 張、國泰永續高股息也有逾 3000 張。

外資買超方面，PCB 族群的華通 1.5 萬張為今日最多，金像電 7,523 張、健鼎 3399 張；另外加碼中工 4,582 張、中興電 4,572 張、神達 3,952 張、中磊 3,720 張、宏捷科 3,435 張。金融股青睞玉山金、中信金。

投信買超前十名依序為華通 3,038 張、緯創 2,524 張、富世達 1,517 張、健鼎 1,436 張、力山 1,200 張，仁寶、元大金、世紀鋼、永豐金、聯茂；投信賣超前十名分別為元大高股息 3000 張、定穎投控 2,369 張、鴻海 1,220 張、新興 1,053 張，致茂、華邦電、雄獅、華星光、台達電、欣興。