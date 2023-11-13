品牌建商台中七期打造靜謐森林 新案以神秘數字「6398」吸客

建設動能、交通網絡、產業經濟均高度發展的台中市，受惠人口紅利，居住剛性需求始終強勁；再加上重劃區供給大面積土地，賦予品牌建商揮灑空間，展現建案規劃實力。近期，富宇建設新案登場，特別選擇七期核心、秋紅谷廣場旁打造品牌形象館，深度展演品牌理念與新案特色，再以「6398」神秘數字引起討論，七期高資產族群已率先被吸引。

耗時超過半年，富宇建設為新案「6398」打造的嶄新品牌形象館已經揭幕：木紋設計的圓弧形外觀，搭配綠色植栽點綴，猶如在水泥叢林中拔地而起的一座小森林；內部陳設也充滿質感與藝術氛圍，傳達新案周遭靜謐的濃綠，推開大門、迎賓的植生牆自然寫意，5.7 米高的巨幅油畫，畫出台中筏子溪潺潺流動的生命力，再加上白色平台三角鋼琴、地面則是黑色大理石材，讓人彷彿踏進一處森林秘境般放鬆、自在。

特別的是，客戶在洽談桌賞屋時，往外看去正是秋紅谷公園的大面積綠景，也可藉此想像未來住家環境，窗外望出去同樣綠意滿滿，「富宇 6398」品牌形象館的選址、規劃之用心亦在此展現。

台中市西屯區市政路延伸工程是七期重大交通建設，可有效紓解台灣大道、朝馬路等重要道路車流，地方期待不已。此為空拍加完工示意圖。(圖: 業者提供)

「富宇 6398」由全國十大建商富宇建設打造；成立逾 30 年的富宇建設，不只立足中台灣，推案觸角更擴及桃園、新竹等地，累積超過 150 座建築作品。豐富建築經驗加上品牌實力，讓富宇建設成為消費者信賴的購屋品牌；不論房市景氣變化，始終以穩健踏實腳步推案，不斷推陳出新、打造品牌代表作。

揭密 6398 這串神秘數字，其實充滿巧思，更包含新案要呈現的重大地段價值：「富宇 6398」位於南屯區與西屯區交界處，是國道一號西側一帶少見的都市計畫區，一路之隔有近兩萬坪的公園兼體育場用地，而該案本身是 4774 坪的大基地開發案，與之相鄰的 388 坪公園、216 坪停車場、還有 1068 坪 U 字型林蔭大道，讓這整個都市計畫範圍規模達 6398 坪！先天優越的環境，可遠眺七期市景、大肚山景，更是未來台中都會區內、近乎絕版、緊鄰森林秘境的大規模開發案。

揭密富宇建設新案 6398 由來，該案為 4774 坪大基地開發案，與之相鄰的 388 坪公園、216 坪停車場、1068 坪 U 字型林蔭大道，整體規模達 6398 坪。(圖: shutterstock)

「富宇 6398」專案經理何培睿指出，該案除擁有大基地開發優勢，所在的區段正是西台中黃金十字軸線上，既有商業區的繁華，又享受單純住宅區的寧靜，現有順暢的交通網絡，200 公尺就到國道一號南屯交流道，基地前方的南北向道路為安和路、忠勇路，一路串連中科、精科、台中工業區三大科技園區。

再加上已動工、全長近兩公里的市政路延伸計畫，堪稱打通科技走廊與七期間的任督二脈，更助力「富宇 6398」的區域發展，未來基地兩分鐘就能連接市政路延伸段，與七期的距離更近了，也難怪不少見證過七期發展的置產族，早已搶先卡位。