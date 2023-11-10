上銀清算子公司上銀光電 影響Q3每股純益0.98元

上銀 (2049-TW) 今 (10) 日發布重大訊息指出，持股 89% 子公司上銀光電因面臨中國太陽能業者的低價競爭、原材料成本上漲等多項不利因素，為避免虧損持續擴大，擬決議依法解散、提列資產減損約 2.5 億元，將影響上銀第三季合併報表每股純益 0.98 元。

上銀光電考量許多外在不利因素，短期營運不會改善，並可能延續數年，為避免虧損持續擴大，上銀光電董事會今日決議擬依法解散，並在第三季財報中估列清算相關費用及損失 1.38 億元及提列資產減損損失 2.5 億元，合計 3.89 億元，並預計 11 月 27 日召開股東臨時會討論。上銀光電每年影響集團每股純益約 1-2 元。

另外，上銀光電考量經營型態改變，董事長卓永財、副董事長卓文恒即日起請辭職務、保留董事職務，新任董座由總經理林明堯兼任、副董事長則暫不補選。

上銀光電主要業務為研發及生產無鎘製程的銅銦鎵硒 (CIGS) 薄膜太陽能電池模組、太陽能屋瓦及太陽能外牆，產品具有最低溫度係數、抗遮蔭效果、弱光發電等特性，多年來運用 CIGS 優勢轉型至建築領域，開發出與傳統瓦片結合的太陽能屋瓦，並推出彩色太陽能屋瓦及立面型太陽能帷幕牆等建築整合產品。

不過，中國太陽能業者以低價大量傾銷歐洲導致售價崩跌，使許多歐洲太陽能業者陸續宣布停產或瀕臨破產，且受到產地、人力、通膨等影響，使 CIGS 生產成本上漲及原材料供應商相繼退場。