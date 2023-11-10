CNBC：微軟短暫禁止員工使用ChatGPT 稱資安考量

根據 CNBC 報導，微軟 (MSFT-US) 周四 (9 日) 短暫禁止自家員工使用 ChatGPT，理由是資安考量，但不久後即恢復使用。

微軟周四稍早於公司內部網站表示：「出於安全和數據上的考量，將不再允許員工使用部分 AI 工具。」CNBC 取得的一張螢幕截圖，也顯示 ChatGPT 無法在微軟的公司裝置上使用。

微軟表示，雖然公司確實投資 OpenAI，ChatGPT 也有內建的保護措施來防止不當使用，但 ChatGPT 仍屬於第三方外部服務，存在隱私和安全風險，因此必須謹慎使用，並建議員工使用自家的 AI 工具 Bing Chat。

不過，微軟發布公告不久後，即刪除公告中關於禁止使用這些產品的內容。在 CNBC 發布報導之後，微軟也恢復讓員工繼續使用 ChatGPT。

許多大型公司限制自家員工使用 ChatGPT，通常是為了防止機密資料外洩，因為在經過大量資料訓練後，ChatGPT 可產出類似人類的聊天內容。目前該服務在全球已擁有超過 1 億用戶。

根據 Business Insider 年初報導，一名微軟工程師在一個論壇上發文表示，微軟員工可以使用 ChatGPT，但建議不要輸入機密資料。