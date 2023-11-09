趨勢已翻多，趁震盪趕緊找好股

美股和台股連續反彈，目前進入到了近幾個月來的大型區間反壓位置，常理上通常會有壓力存在，因次連續上漲後，漲勢趨緩很正常；在利率幾乎觸頂等待回落的過程，對於全球股市資金壓力將陸續減輕，有利後續行情發展；剛好可以趁著短線震盪來挑出值得進場的標的。

前一週我們分析到” 建議在觀察方向從兩個方向切入，以近月營運強勁，或與消費性市場聯動度較大之企業作為首要選擇。以做觸控 IC 的義隆電來看，9 月份營收是去年 7 月以來單月新高，當 PC 需求逐漸復甦，上游 IC 設計業者通常也有先見到接單成長情況；即便法說會上對於 Q4 需求較為保守，或許也不失為一短線利空測試的機會，畢竟後續依舊看好需求回溫。”

而法說會後隔天，股價也確實反應利空而幾乎打到跌停板，近期我們也觀察到不少因為短期營運利空而壓抑股價的案例，其實在全球景氣仍處於復甦階段時，馬上要見到營收暴衝成長當然不容易，但在國際股市開始反彈後，股價確實會有先行反應的情況，因此股價先拉上去的，就比較容易因為尚未跟進的營運數字出現拉回。

這種拉回，就成了不錯的進場點，因此只屬於短期利空，對於後市樂觀的條件並沒有改變；因此義隆電在急殺後的兩個交易日，就幾乎把這根長黑 K 棒給收復了回來，完全符合筆者提到的價格波動模式。

若要從布局的角度出發，則是從股價尚未明顯發動的，會更為安全。

以 6138 茂達為例，電遠管理 IC 廠茂達，因受惠 PC 市場需求逐步復甦，下半年營收繳出逐月成長的表現，其車電相關產品，在電源 IC 新品陸續出貨及風扇馬達驅動 IC 需求成長下，也將增加明年的營運動能展望。同樣是受惠市場需求回溫，且股價同個時間點來看，呈現小幅度突破 9 月前高後，回到月線附近位置整理，就屬於短線正乖離率偏低的標的，因此也在本週逐步轉強，再度突破前高。

針對後續行情，目前應仍可樂觀看待，而選股方向不急於過度追高，以具備基本面支撐且股價未經過度追捧的標的，就成了很值得觀察的方向。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

-

↓精彩影片

【台股再次破底，什麼時候反彈？矽光子！Run Don"t Walk！台大分析師教你看】

https://youtu.be/X33ep0e9r7o

【索取懶人包】2023⇢2024 驅動投資市場升勢的關鍵因素

https://www.surveycake.com/s/gO0BB

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

https://quiz.big-econ.com/index.php?&QID=6

-

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▪立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▪進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

▪閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

▪觀看更多精彩影片

https://m.youtube.com/channel/UCXhFwgxQL_LBuhK43YEqWmQ

▪閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。