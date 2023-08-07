材料-KY 7月營收再登峰 累計48.49億元超越去年全年

材料 - KY(4763-TW) 掌握市場需求契機，持續擴產及調高出貨價格，營收也跟著高速成長，今 (7) 日公布 7 月營收 9.22 億元，再寫新高，前 7 月營收 48.49 億元，已超越 2022 年全年營收，公司對下半年營運仍看好。

材料 - KY 7 月營收 9.22 億元，創新高，月增 10.05%，年增 1.37 倍，2023 年前 7 月營收 48.49 億元，年增 1.19 倍；材料 - KY 6 月已經完成上游 3000 噸醋片產能擴充的新產能開出，前 7 月營收結構中，絲束占比達 82%。

材料 - KY 目前訂單能見度良好，今年訂單已陸續談妥。而新約將在下半年陸續與客戶端陸續展開談判，公司對今年、2024 年銷售同樣看好。目前材料 - KY 已成爲在全球絲束市占率 5% 的供應商，公司在向上游整合且擴產後，將進一步以爭取 7% 以上市占率爲目標。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，今年的合約及出貨時程都已排定，材料 - KY，也加開產能因應需求，材料 - KY 董事長王克璋指出，估算目前市場供需狀況，材料 - KY 已成為大型煙草公司在遠東、近東地區的唯一絲束供應，但預估只有需求的 50% 獲得滿足。

王克璋指出，市場供需緊張，主要受原有絲束供應商塞拉尼斯、伊士曼等因營運考量陸續關閉包括墨西哥等廠，在市場需求大增時，供應不及所致，估計新蓋一座廠需 3 年時間，也造成菸草公司進場搶貨，同時另類市場加熱不燃燒菸絲束需求增加，也更造成絲束需求狂增。

材料 - KY 目前絲束的銷售營收比重也提高到 82%，明顯高於去年同期的 64%。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.7 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能已較去年同期提升 100%。