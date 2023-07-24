材料-KY 自結5月稅後賺3.69億元年增8.13倍 超越去年Q4整季獲利

材料 - KY(4763-TW) 持續進行供應鏈整合並且擴產，營收及獲利也跟隨高速成長，材料 – KY 自 5 月稅後純益 3.69 億元，年增 8.13 倍，並已大幅超越 2022 年第四季的整季獲利，單月每股純益達 5.19 元。

材料 - KY2023 年第一季營收 15.61 億元，創新高，毛利率 54.31%，季增 6.13 個百分點，年增 22.86 個百分點，單季稅後純益 5.21 億元，季增 48%，年增 34%，每股純益 7.44 元，半年報預計在 8 月 11 日出爐。

材料 - KY 今天盤中以 880 元創新高，但收盤價 829 元，較前一日下跌 12 元或 1.43%，成交量萎縮爲 2524 張。

材料 - KY 在強化財務結構的考量下，申報發行 4000 張現增股市場籌資案，現增價以每股 531 元發行，預計將募集 21.24 億元，依時程規劃將在 8 月底前完成募集。

材料 - KY 的此一現增案由國票證券主辦，預計將可募集 21.24 億元，主要用途在於償還銀行借款、改善財務結構，在材料 - KY 本次完成資金募集並償還借款後，預估負債比將降至 24.5%。同時，依規劃，材料 - KY 去 (2022) 年下半年股利將在 9 月除權息，等於現增股也含去年下半年的權息。

材料 - KY 的現增案由原股東依持股比例認購，在 7 月 26 日 (含) 前買進者，都將可參與現增，依時程推估全部繳款程序在 8 月 21 日完成。

材料 - KY 於 6 月己完成上游 3000 噸醋片產能擴充的新產能開出。目前材料 – KY 在產能擴充並且在市場去化順利挹注之下，已經成爲在全球絲束市占率 5% 的供應商，公司在向上游整合且擴產後，董事長王克璋表示，材料 - KY 將進一步以爭取全球 7% 以上市占率爲目標。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，今年的合約及出貨時程都已排定，材料 - KY 也加開產能因應需求，材料 - KY 估算目前在全球絲束的供需分布顯示，材料 - KY 已經成為大型煙草公司在遠東、近東地區的唯一絲束供應商。材料 - KY 在目前絲束的銷售營收比重也提高到 76%，明顯高於去年同期的 63%。