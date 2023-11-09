中華電信再度蟬聯Frost & Sullivan國際三項大獎

全球知名顧問公司 Frost & Sullivan 於吉隆坡舉辦 2023 年《亞太最佳實踐獎》(2023 Frost & Sullivan Best Practices Awards) 頒獎典禮，中華電信 (2412-TW) 一舉囊括「台灣年度最佳電信服務業者獎」(Taiwan Telecoms Company of the Year Award)、「台灣 5G 服務客戶價值領導獎」(Taiwanese 5G Services Customer Value Leadership Award) 及「台灣最佳資料中心服務業者獎」(Taiwan Data Center Services Company of the Year Award) 三項大獎，這是中華電信二度蟬聯 Frost & Sullivan 三項指標性大獎，也是連續六年榮獲《亞太最佳實踐獎》肯定，彰顯中華電信卓越的企業營運、優異的電信網路與 5G 服務、及全方位的 IDC 及雲端服務，深獲國際肯定，表現傲視群倫。

Frost & Sullivan 亞太最佳實踐獎每年針對企業的前瞻創新性、經營成效與客戶價值等面向進行評選，選出年度最佳業者。中華電信財務長陳宇紳代表領獎時表示，很榮幸再次獲得 Frost & Sullivan 的肯定；中華電信不但是台灣電信業的領導者，更以成為國際標竿典範企業自我期許。我們相信 5G 將顛覆許多現有的商業模式，加速企業數位轉型及產業升級。中華電信會善用客戶夥伴、科技平台、基礎網路及優質人才等四項資產優勢，並運用『迎向客戶』、『跨群協作』及『廣結同盟』策略，持續深耕新興科技及 5G 創新應用，賦能產業打造實用場域，整合全方面的資通訊資源，提供客戶信賴的全方位電信服務，進一步為客戶創新創價。未來，我們將持續深化以客戶為中心的價值創造，朝成為『數位生態系賦能者的領導品牌』的目標邁進。

Frost & Sullivan 分析報告指出，中華電信能在變動的環境下引領同業，持續以電信龍頭之姿成為市場領導品牌，是因為精準洞悉消費者市場動態，掌握以客戶為中心的核心策略及了解潛在的客戶需求，加上對服務品質和價值創造的不妥協，與擁有優秀的資通訊人才，因而連續三年獲選為台灣年度最佳電信服務業者。Frost & Sullivan 分析師並指出，中華電信長年投入綿密的行固網寬頻佈建、機房及雲端資源建設、以及前瞻資通訊技術研究，在 5G 服務面，除以優異的網路品質提供客戶服務外，並致力開發能夠滿足企業的 5G 垂直應用解決方案，滿足企業後疫情時代的需求，憑藉強勁的 5G 整體表現，連續兩年獲頒「台灣 5G 服務客戶價值領導獎」。在 IDC 服務面，中華電信是全台最大的 IDC 服務業者，具備最堅強的技術優勢及最高規格的 IDC 機房，因而連續六年授予中華電信「台灣最佳資料中心服務業者獎」。

中華電信在台灣擁有行動寬頻主流頻段 Sub 6GHz 下 290MHz 最大可使用頻寬及最大連續頻寬，並建設了全國最多的行動基地台，是公認行動網路最大容量、最大涵蓋之電信業者，同時，公司獨家推出 5G 雙 CA(3.5GHz+2.1GHz) 載波聚合，是唯一 5G 下載速率理論峰值超過 2Gbps 的業者；此外，公司擁有最具發展潛力可擴充連續 28GHz 頻寬空間，可供未來 5G 及衛星發展使用。再者，中華電信以 5G 結合 AI、大數據、雲端、物聯網、資安、區塊鏈、AR/VR 等技術，開發出各類創新應用及 5G 垂直整合創新解決方案，絕對可以提供給客戶最佳體驗。

陳宇紳財務長指出，中華電信服務及產品是以客戶信賴及永續發展為基礎，以 IDC 服務為例，中華電信板橋的雲端資料中心為台灣第一家最高等級 Tier 4 的資料中心，提供客戶更值得信賴且有效率的 IDC 服務。此外，中華電信引進尖端節能與冷卻技術，打造高效能機房，客戶透過一站式整合服務租用 IDC 服務，除可免去空間租賃、設備維護、資訊安全等煩惱，還可透過中華電信研發的智慧節能、能源數據管理與監控等方案，大幅降低碳排放量，實現綠色通訊低碳轉型。陳財務長強調，公司秉持「內化、共好」的初衷，期待和大家一同努力提前實現 2050 年淨零碳排的目標。