〈中華電法說〉董座談合併案 競業處置多餘頻寬才符合規則

台灣兩大電信合併案有望在 12 月底前完成，未來三家電信商營運規模差異不大。中華電 (2412-TW) 董事長郭水義今 (2) 日在法說會上強調，合併案除對台灣行動市場有正面影響外，競業處置多餘頻寬才是符合當初頻譜競拍的規則。

外資提到，隨著電信商整合，競爭對手的基地台與頻譜增加，是否影響中華電的未來發展。對此，郭水義回應，樂觀看待主管機關通過電信合併案，預期將對台灣行動市場發展有正面影響。

郭水義說，中華電定位在數位生態系的推動者，並為客戶、合作夥伴、股東擴大營運價值，再者，中華電在台灣擁有最多基地台，有信心持續引領台灣電信業。

郭水義也重申，認同主管機關決議，競業需處置合併後的超標頻譜，此舉也是維護市場競爭，同時符合既有的頻譜競標規則。

針對低軌道衛星發展，郭水義表示，今年已取得軌道衛星許可證，包含中軌道與低軌道，除了已經與衛星系統營運商洽談，並簽署保密協議，也正準備申請商用頻率許可、網路建設等。

據了解，中華電將與 Eutelsat(OneWeb) 策略合作，雙方朝向政府概念驗證 (POC) 案，攜手打造入網驗證中心等，有機會明年將低軌衛星服務落地台灣。郭水義表示，中華電積極與國際低軌衛星營運商洽談合作機會，也願意參與國內概念驗證 (POC) 計畫，目標盡快在台灣推出低軌衛星的商業服務。