WeWork啟動破產程序 尋求法院批准取消租約

WeWork (WE-US) 將於周三 (8 日) 在美國破產法庭首次出庭，打算推動一項重組提案，削減 30 億美元的債務並縮小該公司的房地產業務。

這家軟銀支持的辦公空間共享公司周一 (6 日) 向紐澤西州紐瓦克破產法院申請破產保護，尋求解決超過 40 億美元的債務和無法承擔的租金成本。WeWork 的估值一度達到 470 億美元，以極快的速度擴張，但在新冠疫情告辦公空間需求大幅下降後，其長期租賃義務出現巨額虧損。

在先前的債務重組努力未能避免破產後，WeWork 與超過 90% 的債券持有人達成重組協議，將 30 億美元的債務轉換為公司股權。目前擁有該公司約 70% 股份的軟銀將根據擬議的重組保留股權。

WeWork 在申請破產前成功重新談判了 590 份租約，為未來節省了約 127 億美元的租金。但該公司表示，要控制租金成本，還有更多工作要做。

該公司已確定在破產初期打算終止 69 項租約，其中 41 項位於紐約市，並可能在破產後期尋求拒絕額外的租約。WeWork 表示，正在尋求與 400 名房東重新談判其他租賃條款。

房地產律師錢德勒表示，美國破產法賦予債務人放棄租賃的巨大籌碼，「這很大程度超出了房東的控制範圍。在破產的初始階段，他們真的無能為力。」

WeWork 周三將要求美國破產法官雪伍德 (John Sherwood) 批准其案件的初步步驟，其中包括繼續向 2700 名員工以及建築維護和清潔服務等關鍵供應商支付工資等例行要求。雪伍德負責監督其破產法第 11 章破產程序。

根據法庭文件，WeWork 進入破產程序，手頭現金約有 1.64 億美元。